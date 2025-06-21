伊朗最高領袖哈米尼若掌權30年來最大危機 恐被迫放棄核武

八十六歲的伊朗最高領袖哈米尼，面臨以色列戰機轟炸，陷入掌權卅年以來最大危機。（歐新社資料照片）

美聯社廿日報導，伊朗最高領袖哈米尼掌權卅多年來，對內多次鎮壓示威抗議，對外則重建伊朗在中東的霸權，但如今面臨宿敵以色列的戰機如入無人之境轟炸，鏟除伊朗軍事高層和摧毀核設施，八十六歲的他正陷入最大危機，究竟應升高對以色列的反擊，還是尋求外交解套，但很可能必須放棄他念茲在茲的核武。

哈米尼一九八九年初掌權，須先克服內部對他威信的質疑。

當時的哈米尼不過是個低階教士，不像他前任的何梅尼般擁有宗教聲望，也缺乏領袖魅力。

強硬統治 鞏固什葉派體制

哈米尼至今統治伊朗的時間已是何梅尼的三倍。哈米尼鞏固了伊朗由「穆拉」（伊斯蘭教什葉派教士）統治的政治體制，在國內強硬派眼中確保其威信至高無上，僅次於真主。他還組建伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ），主導伊朗的軍事及政治。

伊朗彈道飛彈由ＩＲＧＣ控制，而非軍方，ＩＲＧＣ旗下負責海外行動的「聖城部隊」則組成作為伊朗代理人的「抵抗軸心」，由親伊朗的民兵或武裝團體組成，從伊朗以南的葉門延伸至以西的黎巴嫩，讓伊朗在全中東擁有可觀的影響力。

哈米尼也允許ＩＲＧＣ做生意，建立商業網絡來主導伊朗經濟，ＩＲＧＣ成員則以效忠他當回報，成為他對內統治、對外嚇阻的利器。二○一五年抵抗軸心的勢力也一度達到高峰。