「消滅巨大威脅」以軍總長：須對伊朗持久戰做準備

以軍總參謀長薩米廿日在影片聲明中說，以色列必須為一場對伊朗的「持久戰」做準備，「以消除（伊朗）巨大的威脅」。以色列時報同日報導說，這番話暗示這場戰爭不太可能速戰速決。

薩米還說，以色列為這次的作戰準備多年，並在作戰及戰略條件齊備下發動。他表示，「我們正為一連串可能的發展做準備」，並已發動史上最複雜又漫長的戰役；面對如此強敵，以色列必須做長期作戰的準備，眼前還有艱難的日子。

薩米提到，對伊朗的作戰涉及多條戰線，必須高度保密；在伊朗持續提升核飛彈能力以及區域內的伊朗代理人（例如葉門武裝團體青年運動）威脅下，「迫使」以色列決定實施預防性的先制攻擊。薩米強調，若以色列這次拖延，恐錯失契機，未來某時對伊朗採取軍事行動時，處境將明顯不利。

薩米表示，伊朗多年來一直在制定摧毀以色列的計畫，且近幾月該計畫已至「無法回頭」的地步，已達作戰水準。他指稱，伊朗擁有約二五○○枚地對地飛彈，生產速度很快，預估兩年內將擁有約八千枚，而以軍自十三日以來，已摧毀伊朗約半數的飛彈發射器。

薩米聲稱，開戰八天以來的戰果是，以色列消滅敵人高層的指揮部，重創其核計畫的組成部分，還打通一條通往德黑蘭的「空中走廊」，即取得伊朗首都的制空權，找出並摧毀許多伊朗的飛彈發射器，其中有些是在飛彈發射前幾分鐘，並在敵人高度戒備下成功突襲。