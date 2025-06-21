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出兵伊朗？川普陷小圈圈決策 疏遠防長、情報總監

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

美國國家廣播公司（NBC）廿日引述兩位國防官員及一位川普政府高官報導，川普常聽取四面八方的白宮外部盟友建議，但對美國是否攻打伊朗，卻只聽少數幾位核心官員的意見，包括副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯、白宮副幕僚長米勒、國務卿兼國安顧問魯比歐。

川普對中東事務也會聽取美國總統中東特使威科夫的意見。就在川普考慮美國是否直接參與以伊戰爭之際，對美國攻打伊朗持反對意見的國家情報總監加巴德卻被川普刻意冷落。他現在也不再像之前一樣，於決策過程中固定找國防部長赫塞斯商量。

該報導說，川普採納意見的對象還有參謀首長聯席會議主席凱恩、美國中央司令部司令庫里拉及中情局（CIA）局長拉特克利夫。

對外交政策和軍事行動，川普與自二戰以來的美國總統行事風格最大差異在於，並非交由資深或高階官員審慎籌畫後，再由總統及其幕僚透過架構完整的制度充分討論，而是川普逕自與官員商量，並聽取外國領袖及民間人士建議，相關討論也屬於非正式、自由發揮的形式，官員或軍方高層很少有機會能對川普的看法提出質疑，或對某些安排及作法表達關切。

例如，川普五月與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼會面後，突宣布解除美國對敘利亞的長期制裁，就令資深或高階官員措手不及，美國財政部官員事前對此毫不知情。

伊朗 以色列

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