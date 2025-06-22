以再轟伊朗伊斯法罕核設施 美福特號航艦打擊群將赴歐洲

以色列與伊朗開戰已進入第十天。美國總統川普廿日直言，以色列正占上風，很難叫他們停手。以色列時報廿一日引述航班追蹤資料數據報導，兩架美軍B-2匿蹤戰略轟炸機從美國本土的密蘇里州懷特曼空軍基地起飛，飛往美國屬地關島的軍事基地。而若想摧毀伊朗地下深處的核設施，將有賴B-2搭載的一萬多公斤巨型鑽地彈。

以軍廿一日空襲伊朗伊斯法罕核設施，這是自十三日以伊開打以來，該設施再受攻擊。以軍表示，「我們在行動開始後的廿四小時就鎖定伊斯法罕，廿一日再實施第二波攻擊，進一步鞏固我方戰果，擴大對該設施的破壞；這次也重創伊朗離心機的生產能力」。

伊朗的法斯通訊社報導，伊斯法罕省副省長說，以色列此次的目標是伊斯法罕核研究設施，也是全伊最大的核研究設施，所幸並未造成危險物質外洩。

伊朗外長阿拉奇廿日在瑞士日內瓦與德國、英國、法國及歐盟外長會談後對媒體說，只要（以色列）侵略者停止侵犯並為其罪行負責，伊朗就準備好再次考慮外交。

對此，川普廿日說，美方很難向以方做出如此要求，尤其伊方正處於劣勢。至於以伊戰爭爆發後，傳出有來自中國大陸的運輸機飛抵伊朗，川普則說，中方告知這些飛機是要將人員送出伊朗，他與中國和中國國家主席習近平的關係很好，「我喜歡習近平，習近平也喜歡我」，他無法想像中國會介入這場衝突。

美國國家情報總監加巴德三月在國會聽證會中說，伊朗的核能項目尚未接近能造出核武，川普廿日說，「她講錯了」，且伊朗擁有豐富的石油資源，他不懂為何伊朗還會需要核電。

川普廿日答覆媒體提問時說，若決定對伊朗採取行動，可能僅限於空襲，「我想當和平締造者」，最不想做的就是動用地面部隊，「我不會談論有關地面部隊的問題」。

川普還說，美國持續和伊朗對話，「我們看看接下來如何發展」。對是否支持以伊在談判時停火，他表示，「可能會，要看情況決定」。他並強調，兩周是他給伊朗避免被美國軍事打擊的「最長」期限。

路透廿日則引述一位美國官員報導，川普同日在白宮主持一場和幾位高階幕僚進行的伊朗相關國安會議。該官員透露，美國總統中東特使威科夫與伊朗人員定期地直接及間接聯繫，並由卡達擔任中間人。

美國海軍官員廿日證實，福特號航艦打擊群本周趕赴歐洲，成為繼卡爾文森號和尼米茲號後，第三艘更接近中東的美軍航艦。

以色列總理內唐亞胡廿日晚間罕見地以希伯來語接受以色列公廣公司Kan專訪時指稱，以色列在對伊朗的軍事行動上「進度超前」，在時間及戰果上均超出之前的預期。

至於以色列能否在沒有美國協助下摧毀伊朗深埋地下的福爾多燃料濃縮廠，內唐亞胡聲稱，必要時「我們將達成全部目標並打擊（伊朗）他們所有的核設施，我們有能力做到」，而川普想不想參戰，「這完全取決於他」。