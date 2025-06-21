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美媒：川普賭以色列會持續打擊伊朗核設施

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
伊朗首都德黑蘭在以軍襲擊中受損的建築。（新華社）
伊朗首都德黑蘭在以軍襲擊中受損的建築。（新華社）

華爾街日報廿一日報導，美國總統川普選擇暫緩兩周決定是否對伊朗動手，賭注是以色列對伊朗核設施的持續打擊或德黑蘭在談判桌上做出讓步，能實現他長期追求的目標：終結伊朗提煉濃縮鈾的計畫。

然而，此一策略風險極高。若伊朗最高領袖哈米尼認定川普只是虛張聲勢，選擇承受以色列的轟炸並堅持擁有提煉濃縮鈾的權利，屆時川普將面臨巨大壓力，可能必須下令攻擊一個雖受重創但仍有反擊能力的對手。

川普一月回任後，就堅持伊朗不得提煉濃縮鈾，德黑蘭雖表示僅用於和平目的，但這確實是核武的關鍵技術。川普試圖避免捲入中東戰爭，擔憂美軍陷入泥淖。柯林頓政府的中東事務外交官羅斯說，川普的策略要成功，哈米尼必須確信川普準備動武，而非虛張聲勢，川普應明確警告伊朗，設定外交解決的最後期限，以及美國不會對伊朗採取軍事行動的條件。

摧毀深埋地下的福爾多燃料濃縮廠，最有效方式是用美軍B-2轟炸機丟「碉堡剋星」巨彈。有以色列分析家認為，若川普遲未下令動手，以色列總理內唐亞胡可能因擔心美國最終選擇不介入，而自行派以軍對福爾多發動風險更高的攻擊。

雖然川普至今發出的信號混亂，伊朗領導高層仍記得他第一任曾果斷行動，像二○二○年一月下令美軍無人機擊殺伊朗將領蘇雷曼尼，但二○一九年伊朗擊落美軍無人機後，川普因擔心傷亡過多而取消對伊朗本土的報復攻擊。

在政治上，兩周的暫緩也讓川普在共和黨內部的鷹派與反對美國介入外國衝突的孤立派間尋求平衡。副總統范斯則試圖調和分歧。在軍事上，兩周可讓美軍有時間在中東部署更多兵力，準備應對伊朗可能的反擊。在以軍持續削弱伊朗飛彈能力後，若美國參戰，將面對較弱的伊朗軍力。

伊朗 以色列

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