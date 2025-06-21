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紐時爆料：伊朗最高領袖哈米尼指定潛在繼任者以防自己遇刺

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
伊朗最高領袖哈米尼18日在以色列空襲後，於首都德黑蘭發表電視談話。路透
伊朗最高領袖哈米尼18日在以色列空襲後，於首都德黑蘭發表電視談話。路透

紐約時報引述知情伊朗官員說法，稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已指定三名資深神職人員作為潛在繼任人選，以防自己遇刺。

在最高領袖身亡的狀況下，伊朗憲法規定，必須由88名神職人員組成的「專家會議」選出繼任者。這個程序自1979年伊斯蘭革命以來只使用過一次。哈米尼在1989年透過「專家會議」被選為最高領袖。

紐時引述知情伊朗官員說法，哈米尼希望確保在他去世的狀況下，權力過渡快速、有序。

美聯社與路透先前報導，知情美國官員透露，以色列原本打算暗殺伊朗最高領袖哈米尼，但計畫被美國總統川普擋下。

川普本周卻又表示，伊朗最高領袖哈米尼「是容易攻擊的目標」。他17日在自家社群媒體「真實社交」（truth social）發文說：「我們確切知道所謂的『最高領袖』藏在哪裡。他是個容易（攻擊）的目標，但他在那裡很安全—我們不會對他下手（刺殺！），至少現在不會。」

以色列總理內唐亞胡也不排除鎖定哈米尼的可能性，還說哈米尼身亡不會「升高衝突，而是會結束衝突」。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心遭遇伊朗飛彈襲擊後，進一步宣稱不能允許伊朗最高領袖哈米尼「繼續存在」。

伊朗 以色列

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