老闆永遠是對的？美情報總監遭川普反駁 急改口伊朗能產核武

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）21日表示，伊朗能在「數周內」生產核武，一改數月前認定伊朗未生產核武的說法，強調她當時的發言被「不誠實媒體」斷章取義。

加巴德在社群媒體表示，根據美國掌握的情報，伊朗已走到能在數周至數月內生產核武的地步。加巴德說：「川普總統已表明這種情況不能發生，我同意。」

不過，根據加巴德上傳的完整影片，加巴德3月在美國國會作證時確實指出，美國情報機構已認定伊朗未生產核武。加巴德當時表示，專家斷定伊朗未重新啟動2003年暫停的核武計畫，但她也強調以沒有核武的國家而言，伊朗濃縮鈾庫存達到前所未見的高水準。

值得注意的是，就在加巴德改變立場不久前，川普才剛說加巴德「錯了」，情報顯示伊朗有「大量原料」，能在「數月內」擁有核武。川普說：「我們不能讓這種情況發生。」

這不是川普首次批評加巴德3月發表的證詞，他先前向記者表示，不在乎加巴德說的話。加巴德曾是民主黨黨員，去年總統大選期間倒戈川普。