快訊

高雄男漢神巨蛋偷拍女裙底！美食街狂奔遭警活逮大喊「對不起」

恐過熱燃燒…陸品牌召回逾70萬顆行動電源 台代理商發聲

搭機巧遇具俊曄！她用網路翻譯遞安慰 歐巴超暖回應：真的很感謝

聽新聞
0:00 / 0:00

衝突升級…以色列稱擊斃伊朗資深指揮官 曾支援哈瑪斯

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導
以色列今天表示，對伊朗的打擊行動擊斃了資深軍事指揮官、伊朗聖城部隊巴勒斯坦軍領導人伊薩迪，他曾提供巴勒斯坦激進組織哈瑪斯資源。圖為伊朗首都德黑蘭在以軍襲擊中受損的建築。圖／新華社
以色列今天表示，對伊朗的打擊行動擊斃了資深軍事指揮官、伊朗聖城部隊巴勒斯坦軍領導人伊薩迪，他曾提供巴勒斯坦激進組織哈瑪斯資源。圖為伊朗首都德黑蘭在以軍襲擊中受損的建築。圖／新華社

以色列今天表示，對伊朗的打擊行動擊斃了資深軍事指揮官、伊朗聖城部隊巴勒斯坦軍（Palestine Corps）領導人伊薩迪，他曾提供巴勒斯坦激進組織哈瑪斯資源。

路透社報導，以色列13日對伊朗發動攻擊後，雙方相互空襲已持續1週多。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）宣布，對伊朗城市科姆（Qom）1棟公寓的打擊行動擊斃了伊薩迪（Saeed Izadi）。聖城部隊是伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）的海外分支。

卡茲在聲明中說，擊斃伊薩迪是「以色列情報單位和空軍的重大成就」，因為在哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動攻擊並引爆加薩走廊（Gaza Strip）戰爭前，伊薩迪提供哈瑪斯經費和武器。

德黑蘭今天則表示，伊朗不會在遭受威脅的情況下就其核子計畫進行協商。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）說，若要讓伊朗「回歸外交手段」，應該先讓以色列的侵略行動停止，他並稱有跡象顯示美國涉入以方行動。

伊朗國營媒體努爾新聞（Nour News）引述伊朗衛生部報導，以色列的攻擊已在伊朗境內造成至少430人喪命、3500人受傷。以色列當局則統計，境內已有24名平民死於伊朗飛彈。

德黑蘭 巴勒斯坦 哈瑪斯 伊朗 以色列

延伸閱讀

防空飛彈快打完？以色列最多撐10至12天 專家點停火關鍵恐在這

WSJ：以色列癱瘓伊朗 手段像對付哈瑪斯、真主黨

以色列空襲伊朗！猛轟核設施和軍事基地 各國反應一次看

以色列攻擊伊朗：德黑蘭深夜遇襲爆炸，以色列為何升高對伊朗衝突？

相關新聞

美國準備參戰？ 2架B-2匿蹤轟炸機飛往關島

以色列時報21日引述航班追蹤資料數據報導，2架美軍B-2匿蹤戰略轟炸機從美國本土的密蘇里州懷特曼（Whiteman）空軍...

紐時爆料：伊朗最高領袖哈米尼指定潛在繼任者以防自己遇刺

紐約時報引述知情伊朗官員說法，稱伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已指定三名資深神職人員...

老闆永遠是對的？美情報總監遭川普反駁 急改口伊朗能產核武

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）21日表示，伊朗能在「數周內」生產核武，一改數月前認定伊朗未生產核武...

衝突升級…以色列稱擊斃伊朗資深指揮官 曾支援哈瑪斯

以色列今天表示，對伊朗的打擊行動擊斃了資深軍事指揮官、伊朗聖城部隊巴勒斯坦軍（Palestine Corps）領導人伊薩...

頻傳爆炸巨響！以色列空襲伊朗西南部軍事設施 鄰近主要產油區

以色列與伊朗空戰進入第9天，以色列軍方今天表示，正在對伊朗西南部的軍事設施展開空襲。伊朗媒體報導，今天下午在西南部聽到數...

「政權極度無能」哈米尼恐成以國空襲目標 將引發伊朗政權更迭？

「伊朗不會投降，將繼續捍衛自己」，伊朗最高領袖哈米尼本周在一場電視講話中表示，此前以色列對該國進行了連日轟炸，德黑蘭方面也予以報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。