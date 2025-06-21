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頻傳爆炸巨響！以色列空襲伊朗西南部軍事設施 鄰近主要產油區

中央社／ 耶路撒冷/德黑蘭21日綜合外電報導
以色列與伊朗空戰進入第9天，以色列軍方今天表示，正在對伊朗西南部的軍事設施展開空襲。圖為伊朗國營電視台16日遭到以色列空襲後冒出濃煙。路透
以色列與伊朗空戰進入第9天，以色列軍方今天表示，正在對伊朗西南部的軍事設施展開空襲。圖為伊朗國營電視台16日遭到以色列空襲後冒出濃煙。路透

以色列伊朗空戰進入第9天，以色列軍方今天表示，正在對伊朗西南部的軍事設施展開空襲。伊朗媒體報導，今天下午在西南部聽到數次「強大的爆炸聲響」。

法新社報導，以軍發表聲明說：「戰鬥機正在空襲位於伊朗西南部的軍事設施。」

伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）報導，今天下午在伊朗西南部的阿瓦茲（Ahvaz）聽到數次「強大的爆炸聲響」。

阿瓦茲是伊朗西南部省分胡齊斯坦（Khuzestan）的首府，該省毗鄰伊拉克，也是伊朗主要產油區。

中東夙敵以色列和伊朗持續交火，伊朗衛生部今天更新死亡人數時表示，以國空襲迄今造成伊朗逾400人死亡。

衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）在社群媒體平台X發文說：「截至今晨為止，以色列的攻擊奪走逾400名手無寸鐵伊朗民眾的性命，另有3056人因飛彈或無人機攻擊受傷。」

空襲 伊朗 伊拉克 以色列

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