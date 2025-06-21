頻傳爆炸巨響！以色列空襲伊朗西南部軍事設施 鄰近主要產油區
以色列與伊朗空戰進入第9天，以色列軍方今天表示，正在對伊朗西南部的軍事設施展開空襲。伊朗媒體報導，今天下午在西南部聽到數次「強大的爆炸聲響」。
法新社報導，以軍發表聲明說：「戰鬥機正在空襲位於伊朗西南部的軍事設施。」
伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）報導，今天下午在伊朗西南部的阿瓦茲（Ahvaz）聽到數次「強大的爆炸聲響」。
阿瓦茲是伊朗西南部省分胡齊斯坦（Khuzestan）的首府，該省毗鄰伊拉克，也是伊朗主要產油區。
中東夙敵以色列和伊朗持續交火，伊朗衛生部今天更新死亡人數時表示，以國空襲迄今造成伊朗逾400人死亡。
衛生部發言人克爾曼普爾（Hossein Kermanpour）在社群媒體平台X發文說：「截至今晨為止，以色列的攻擊奪走逾400名手無寸鐵伊朗民眾的性命，另有3056人因飛彈或無人機攻擊受傷。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言