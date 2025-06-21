中東衝突升溫 伊拉克控以色列50架軍機侵犯領空
以色列與伊朗本月13日爆發衝突迄今危機未解，伊拉克駐聯合國代表指出，在聯合國今天就這場衝突召開會議前不久，50架以色列軍機侵犯了伊拉克領空。
路透社報導，伊拉克駐聯合國代表法特拉維（Abbas Kadhom Obaid Al-Fatlawi）向聯合國安全理事會（United Nations Security Council）通報，這些軍機從敘利亞及約旦的邊境地區飛來。
法特拉維表示，這些軍機「飛往伊拉克南部，飛越巴斯拉（Basra）、納加夫（Najaf）和卡巴拉（Karbala）等城市…這些侵犯行徑違反了國際法和聯合國憲章」。
他還說，它們也對伊拉克的聖地構成威脅，「考量到這些聖地對我們各國人民的重要性，此事可能會引起民眾的強烈反應」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言