數百美國公民離開伊朗 美國務院電報：多人遭「騷擾、行程延宕」

據路透社今天見過的美國國務院內部電報內容，自從以色列與伊朗13日開始相互空襲以來，已有數百名美國公民由陸路離開伊朗，但其中有「不少人」遭遇「行程延宕和騷擾」。

這通電報的發報日期是今天，並由「華盛頓郵報」（The Washington Post）率先披露。電報當中還說，有個身分未註明的美國家庭通報，有2名美國公民嘗試離開伊朗時遭到扣留。

路透社報導，這通電報凸顯華府目前試圖保護和協助其在伊朗的公民時面臨的挑戰，美國與伊朗並無邦交，且可能很快會介入這場衝突。美國國務院並未立即回應置評請求。

外界普遍相信，以色列是中東唯一擁有核武的國家。以色列以防止伊朗發展為擁核國家為由發動攻擊，伊朗則稱其核子計畫是和平目的並發動反擊。

伊朗空域目前已經關閉。美國國務院今天稍早發布旅行警示，呼籲想要離開伊朗的美國公民利用陸路先前往亞塞拜然、亞美尼亞或土耳其等國。

美國國務院還強調，對於擁有美國和伊朗雙重國籍的人士，德黑蘭只承認其伊朗國籍，而「美國籍人士在伊朗正面臨遭到訊問、逮捕和拘留等重大風險」。