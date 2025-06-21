玻璃碎滿地…伊朗飛彈攻擊以色列北部港市 至少19人受傷

以色列當局表示，伊朗昨天下午對以國北部港市海法（Haifa）發動新一輪飛彈攻勢。當地醫院回報，這起空襲造成至少19人受傷。

以色列上週對伊朗核子及軍事設施進行大規模襲擊後，德黑蘭當局過去一週幾乎每天朝以色列發射飛彈，雙方持續交火。

法新社公布的照片顯示，昨天下午1枚拋射物擊中海法碼頭旁的區域，造成1棟建物受損、窗戶震碎，殘磚破瓦散落一地。

以色列外交部表示，這枚拋射物擊中的地點就在賈利納清真寺（Al-Jarina mosque）「旁邊」。

以色列境內遭到飛彈襲擊的地點，受到軍事審查規定嚴格限制，不會每次都向外界公布詳細資訊。

海法當地的拉姆巴醫院（Rambam hospital）發言人說道，這座港市有19人受傷，其中1人傷勢嚴重。

以色列軍方1名官員則說，在伊朗最新一輪攻勢中，「約有20枚飛彈射向以色列」。

以色列國家公共外交局（National Public Diplomacy Directorate）指出，伊朗目前為止朝以色列發射逾450枚飛彈、出動約400架無人機。