「政權極度無能」哈米尼恐成以國空襲目標 將引發伊朗政權更迭？

（德國之聲中文網）「伊朗不會投降，將繼續捍衛自己」，伊朗最高領袖哈米尼本周在一場電視講話中表示，此前以色列對該國進行了連日轟炸，德黑蘭方面也予以報復性反擊。

哈米尼發表這番講話的具體位置不詳。來自美國和以色列方面的傳言暗示，他本人可能會在某個時刻成為以色列空襲的目標。如果哈米尼被刺殺身亡，那麼最近一段時間以來遇害的伊朗政權高層人物就又增加一位。

這引發了外界的不少疑問：一個連自己國家高層官員安全都無法保護的政權，民眾怎麼能信任它可以保護伊朗的國界呢？

「儘管（伊朗政府）宣稱其擁有各種導彈防御系統或保護指揮中心，這個政權的極度無能已經在公眾面前無所遁形」，流亡伊朗專家、社會學者格爾普爾（Majid Golpour）對德國之聲表示。

這一弱點會導致這個國家的伊斯蘭政權倒台嗎？格爾普爾認為這個問題的答案在於，擺在人們面前的政治替代方案是什麼。

「現在，這個國家的各種政治力量是時候拿出一個共同憲章了——既要反對統治體制，又要抵抗外部威脅。但目前還沒有具體的計劃、有效的聯盟，反對派內部也沒有行之有效的運行架構」。

數十年來倍受打擊的伊朗反對派

但是尋找共同點談何容易。即使是在伊朗境外，反對政權的力量也分裂成了相互敵對的派別。在僑居海外的伊朗人當中，有一派人將被推翻的巴列維國王之長子視為可能的臨時統治者——或者至少是一個可以促成民族團結的象徵。

自從1979年伊朗伊斯蘭革命以來，禮薩·巴列維王儲大多數時間都生活在美國，他也嘗試將自己定位為一名政治領袖，伊朗伊斯蘭共和國的反對者。然而他在伊朗境內並沒有任何活躍的政治組織。

這也並不令人意外：幾十年來，伊斯蘭主義政權一直在伊朗境內壓制異見。任何對政權構成潛在威脅的人都會遭到抹黑、騷擾、逮捕或是被判處長期監禁。

儘管如此，美國智庫中東研究所的非常駐政治學者布拉多斯特（Shukriya Bradost）相信，伊朗發生政治變革的機會仍然存在。

他認為，如果現政權遭到嚴重削弱，伊朗國內可能會出現政治權力真空。這會給反對派團體提供組織抗議、罷工，從而推動廣泛變革的機會。

戰爭會讓伊朗人更加愛國嗎？

在戰時的一個決定性因素是將伊朗人與國家緊密聯系在一起的愛國主義情感。這種團結感幫助伊斯蘭主義政權在1979年革命後得以穩定。1980年，在薩達姆·侯賽因統治下的伊拉克襲擊伊朗時，伊朗人民團結一致，挺過了長達八年的戰爭，這場戰爭導致伊朗多達一百萬人喪生。

這次，伊斯蘭政權領導人再次利用民族主義言論來鞏固民眾支持。

「伊斯蘭共和國已經意識到，人們不再認同『伊斯蘭國家』的概念，而是更願意將自己視為伊朗公民。任何存在理性的人都不會被這種裝腔作勢的民族主義所愚弄」，政治學家兼記者塔巴裡（Shahran Tabari）告訴德國之聲。

不過，目前很難確定伊朗人民究竟感受如何——除了面對不斷升級的衝突的恐懼和憤怒之外。

等待川普的決定

伊朗知名婦女權益活動人士、諾貝爾和平獎得主穆罕默迪（Narges Mohammadi）最近呼籲以色列停止空襲，敦促中東地區實現停火。

「我希望請求川普總統——不僅不要加入這場戰爭，而且還要停止這場戰爭」，她在美國有線電視新聞網CNN播出的一段影片中表示。

與此同時，西方世界在伊朗問題上似乎存在意見分歧，沒有一個明確的政權更迭戰略。在美國有一些聲音呼籲進行軍事干預，比如前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）；而總統川普則似乎仍在猶豫不決。

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