以伊衝突升溫 俄羅斯也涉入調解？普亭：曾提出一些想法
俄羅斯總統普亭今天表示，他並未尋求成為伊朗與以色列之間的調解人，只是就以伊兩國可以怎樣解決持續惡化的危機，提出了一些想法。
法新社報導，以色列過去一週對伊朗發動空襲，並遭對方使用飛彈及無人機報復後，俄國總統府克里姆林宮（Kremlin）近日試圖定位自身為潛在的和平使者。
但西方領導人反對讓普亭（Vladimir Putin）涉入，莫斯科當局本週稍早也說，以色列對俄方提議沒太大興趣。
普亭今天於俄國聖彼得堡（Saint Petersburg）一場經濟論壇指出：「我們絕對沒有嘗試扮演調解人，我們僅不過是提出想法。假如這些想法對雙方都有吸引力，我們只會感到高興而已。」
雖然莫斯科當局譴責以色列發動空襲，但尚未軍援盟邦伊朗，並試圖淡化俄羅斯在俄伊全面戰略夥伴協議之中該承擔的義務，而這份協議幾個月前才剛簽署。
以色列最近還揚言要狙殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），普亭今天被多次要求評論此事，他回答：「我真心希望你提到的事情只是說說而已。」
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