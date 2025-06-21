伊朗準備擁核？普亭搖頭吐內幕 「已經跟以色列講很多次」

英國天空新聞報導，針對伊朗是否意圖擁核，俄羅斯總統普亭也發表了看法。他說，他曾多次告訴以色列，伊朗無意取得核武。

普亭告訴天空新聞：「我必須說，俄國和國際原子能總署（IAEA）一樣，沒有證據顯示伊朗準備取得核武。」

普亭補充：「如果以色列有任何疑慮，那麼這些疑慮需要被處理，依我看，正如我先前所說，有各種形式和可能性去處理這些疑慮。」

普亭對於伊朗是否意圖擁核發表看法之際，美國總統川普表示，他的情資機構錯誤指稱沒有證據顯示伊朗正在打造核武。

以色列聲稱伊朗即將擁有核彈頭，藉此合理化他們空襲伊朗核能和軍事目標的行動。但伊朗已否認正在開發核武，並說他們自己的鈾濃縮專案僅用於和平目的。然而，伊朗是唯一一個濃縮鈾濃度高達60%的非核武國家，接近武器級水準的濃度90%。