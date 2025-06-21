安理會討論以伊衝突 中國大陸表態勸和促談
以色列與伊朗衝突持續，聯合國安理會20日開中東局勢緊急會議，中國常駐聯合國代表傅聰敦促國際社會全力勸和促談，平息緊張局勢。
綜合路透社、中國官媒新華社報導，傅聰表示，以伊軍事衝突造成雙方大量平民傷亡和設施損毀，若衝突進一步升級，不僅衝突雙方遭受更大損失，區內國家也將深受其害。衝突當事方尤其是以色列應當盡快停火，防止局勢輪番升級。
他提出，必須立即停火止戰，保障平民安全，堅持對話談判及匯聚國際社會促和努力。
據報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）也在會上警告，以伊衝突若擴大，「如同點燃無人能控制的烈火，我們絕不能讓此發生」。他呼籲衝突雙方及各方給和平一個機會。
有關以色列對伊朗納坦茲（Natanz）、布什爾省（Bushehr）等地核設施發動襲擊，國際原子能總署（IAEA）秘書長葛羅西（Rafael Grossi）警告，任何針對伊朗核反應爐的攻擊都將產生嚴重後果，尤其布什爾省核設施是仍在運作的核電站，若遭直接擊中，勢令大量放射性物質外泄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言