安理會討論以伊衝突 中國大陸表態勸和促談

以色列與伊朗衝突持續，聯合國安理會20日開中東局勢緊急會議，中國常駐聯合國代表傅聰敦促國際社會全力勸和促談，平息緊張局勢。

綜合路透社、中國官媒新華社報導，傅聰表示，以伊軍事衝突造成雙方大量平民傷亡和設施損毀，若衝突進一步升級，不僅衝突雙方遭受更大損失，區內國家也將深受其害。衝突當事方尤其是以色列應當盡快停火，防止局勢輪番升級。

他提出，必須立即停火止戰，保障平民安全，堅持對話談判及匯聚國際社會促和努力。

據報導，聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）也在會上警告，以伊衝突若擴大，「如同點燃無人能控制的烈火，我們絕不能讓此發生」。他呼籲衝突雙方及各方給和平一個機會。

有關以色列對伊朗納坦茲（Natanz）、布什爾省（Bushehr）等地核設施發動襲擊，國際原子能總署（IAEA）秘書長葛羅西（Rafael Grossi）警告，任何針對伊朗核反應爐的攻擊都將產生嚴重後果，尤其布什爾省核設施是仍在運作的核電站，若遭直接擊中，勢令大量放射性物質外泄。