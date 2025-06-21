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以色列無人機襲擊伊朗F-14戰機 最新衛星照曝光毀損情況

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗空軍塗裝的F-14戰機停放在美國加州米拉馬海軍航空站的「Top Gun」靜態展區。這是原定交付給伊朗的第80架F-14戰機。資料照片。路透 / alamy
伊朗空軍塗裝的F-14戰機停放在美國加州米拉馬海軍航空站的「Top Gun」靜態展區。這是原定交付給伊朗的第80架F-14戰機。資料照片。路透 / alamy

商業內幕21日引用最新衛星影像報導，伊朗兩架美製F-14戰鬥機本周稍早遭以色列無人機襲擊後，其中一架似乎已完全損毀。

該影像由美國商業衛星影像公司Maxar Technologies拍攝，並經《商業內幕》取得，可見2架F-14戰機停放在德黑蘭梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）的一處設施內，其中一架F-14疑似在機首附近遭擊中，但具體受損程度仍不明，緊鄰的另一架則已化為焦黑的殘骸。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）准將16日表示，以軍無人機擊中2架伊朗F-14戰鬥機，「象徵敵方又一次損失戰略性武器」。以軍公布影像顯示，2架戰機均遭直接命中。

F-14「雄貓式」戰機由現今的諾斯洛普格魯曼公司製造，是一款多用途艦載戰鬥機，1970年代開始在美國海軍服役，之後數十年間參與多場海外作戰，直到2006年全面退役。

不過，F-14仍是一款知名戰機，部分原因在於這款戰機在國際巨星湯姆・克魯斯主演的《捍衛戰士》系列電影中大放異彩。YouTube槍械頻道「Mrgunsngear」就在「X」上表示，「獨行俠與冰人不開心…」

1979年伊朗伊斯蘭革命導致兩國關係破裂之前，美國曾向伊朗出售近80架F-14戰機。儘管華府其後中止支援並切斷備件供應，加上維修與後勤挑戰日益嚴峻，伊朗的F-14庫存逐漸減少，但至今仍保有與操作F-14戰機，也是全球唯一仍在使用該型戰機的國家。

然而，國際制裁和軍事禁運阻礙伊朗推動戰機現代化，其F-14戰機與多數空中戰力一樣顯得相對老舊，空中戰力受限也迫使伊朗轉向，發展龐大的彈道飛彈和攻擊無人機。

伊朗 以色列

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