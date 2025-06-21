聽新聞
0:00 / 0:00
以色列外長：已將伊朗核彈計畫推遲至少2到3年
以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在今天刊出的訪談中表示，以色列對伊朗發動的攻擊行動，估計已讓德黑蘭研發出核武的可能性延後「至少2到3年」。
薩爾告訴德國「畫報」（Bild），以色列的攻勢襲擊數以百計的核子與軍事地點，斬首伊朗最高指揮官與核子科學家，取得「非常顯著」的成果。
薩爾說：「根據我們聽到的評估，我們已經把他們擁有核彈的可能性推遲至少2到3年。」
他向畫報表示：「我們擊殺領導與推動核子計畫武器化的人員，這一點極為重要。」
「我們已經達成許多目標，但我們仍將盡我們所能。在我們竭盡所能消除這項威脅前，我們不會停手。」
伊朗發動無人機與飛彈攻擊，報復以色列6月13日發動的空前攻勢，並否認正在尋求發展核武。
薩爾說，以色列政府沒有將伊朗的「政權更迭」定義為「這場戰爭的目標。」他說：「至少到現在為止，我們沒有這麼做。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言