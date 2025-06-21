快訊

夏天帳單看了想哭？冷氣、冰箱、洗衣機這樣用最省電

跨域死角／文史哲學術審查荒謬 學科邊界研究存在偏見

童仲彥假釋期滿！深夜8字宣告復出 網一排力挺：了不起，負責

美伊兩周達協議？伊朗外長：上回談判前遭以空襲 不確定能信任美國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗外交部長阿拉奇20日出席在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會特別會議。路透
伊朗外交部長阿拉奇20日出席在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會特別會議。路透

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）20日在瑞士日內瓦與歐洲高級外交官舉行會談後，接受NBC新聞獨家採訪時表示，以色列就在美伊雙方預定談判的前幾天發動空襲，令他的國家不確定是否能在外交談判時信任美國。

美國總統川普19日透過白宮發言人李維特表示，預計將在未來兩周內決定是否對伊朗採取直接行動。當記者問及，美伊雙方是否可能在川普所設定的2周期限內達成協議時，阿拉奇表示，這取決於川普政府是否「展現出追求談判解決方案的決心。」但他也暗示，華府或許並非真正有意推動外交，只是將談判當作以色列空襲的「掩護」。

作為美國堅定盟友的以色列12日，即美伊第六核子輪談判原定舉行的2天前發動空襲。儘管美國政府表示並未參與相關行動，阿拉奇仍表示，他們可能早有此計畫，只是用談判來掩飾，「我們不知道還能怎麼信任他們，他們的所作所為，實際上是對外交的背叛。」

阿拉奇表示，伊朗政府已準備好展開談判，但以色列必須先停止對伊朗的空襲。他說：「只要侵略行為持續，我們就不準備再與他們談判。」

阿拉奇強調，伊朗不會依照川普的要求放棄鈾濃縮，這一點他已明確告訴美國特使威科夫。他說：「我多次告訴他，零濃縮是不可能的。」阿拉奇指出，每個國家都有權為和平目的進行鈾濃縮，「這是我們本國科學家的成就，關乎民族自豪感和尊嚴」。

阿拉奇表示，轟炸核子設施無法摧毀伊朗在核子計畫中累積的技術「知識」。他還表示，如果川普決定讓美國打擊伊朗，伊朗政府將保留報復的權利，就如同對以色列所做的一樣。針對以色列威脅要攻擊伊朗最高領袖哈米尼，阿拉奇強調，這將是「將是他們所能犯下的最大罪行」，但也表示「他們做不到」。

當記者問及，是否將川普日前暗示美國可以暗殺哈米尼的言論視為威脅時，阿拉奇表示：「我認為這更像是一種侮辱，我對這位所謂超級大國的總統竟能如此發言感到震驚。，我們一直以來都對川普總統保持尊重。」他並補充：「絕對無法接受他談論我們受人尊敬領導人的方式」。

阿拉奇還說，要重啟談判，華府只需要求以色列停止空襲伊朗。他說，如果美方真心想重返外交途徑，「只需要華府打一通電話給特拉維夫，就能停止一切。他們可以非常迅速停止這個行動，然後我們將再次考慮展開外交談判。」

伊朗 以色列

延伸閱讀

計畫與哈佛大學和解？川普預告：雙方可能下周達成協議

美法官下令 阻止川普禁哈佛接待國際學生

伊朗要求以色列停火 川普：以軍占上風 很難叫他們停手

川普暫緩出兵伊朗 改口「兩周內」決定是否動武 油價向下

相關新聞

美伊兩周達協議？伊朗外長：上回談判前遭以空襲 不確定能信任美國

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）20日在瑞士日內瓦與歐洲高級外交官舉行會談後，接受NBC新聞獨家採訪時...

非政府組織：以色列攻擊造成伊朗至少657人喪命

總部設在美國的非政府組織今天表示，以色列對伊朗發動攻擊已造成至少657人喪命，包括平民和安全部隊成員，這項統計得自伊朗消...

伊朗要求以色列停火 川普：以軍占上風 很難叫他們停手

伊朗和以色列的衝突已持續一周，美國總統川普20日表示，以色列現在在衝突中占上風，很難叫他們停手。

以色列持續空襲 伊朗北部發生規模5.1地震

在以色列持續對伊朗發動多輪空襲之際，美國地質調查所（USGS）表示，伊朗北部今天發生規模5.1地震

抗伊朗狂轟濫炸！以色列每天燒數億美元 防空占大宗

以色列「燒錢」打仗！華爾街日報廿日報導，根據初步估算，以色列對伊朗開戰每天使以色列付出相當於數億美元的代價，如此一來恐限...

動用禁忌武器！以色列控伊朗射集束彈 增加平民傷亡

以軍及以色列駐美大使館十九日指控伊朗向以色列發射至少一枚飛彈，其炸裂後散射小型炸彈，旨在增加平民傷亡。這是自以伊開打以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。