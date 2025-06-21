歐洲大國促與美會談 伊朗：侵犯停止才考慮外交

歐洲大國今天敦促伊朗繼續與美國透過外交方式找到有關核計畫的解決方案；伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）說，要等以色列「停止侵犯」，伊朗才準備再次「考慮外交」。

法新社報導，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）與阿拉奇會談後，和英國、法國及歐盟外交首長發表聲明說：「今天的好結果是，我們離開（會談）房間時的印象是，伊朗方面已準備好進一步討論所有重要問題。」

瓦德福還說：「美國參與這些談判及解決方案至關重要。」

英國外交大臣拉米（David Lammy）說：「我們渴望與伊朗繼續現行的討論和談判，並呼籲伊朗持續與美國會談…這是危險時刻，極為重要的是，這場衝突不能在這個區域升級。」

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示：「透過軍事手段無法徹底解決伊朗核問題。軍事行動可以延緩它，但不能消除它。」

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說：「今天這場區域（衝突）升級對任何人都沒有好處。我們必須維持開放討論。」

阿拉奇在瑞士日內瓦與歐洲外交首長會談後告訴記者：「只要侵略者停止侵犯並為其罪行負起責任，伊朗準備好再次考慮外交。」

他還說，伊朗支持繼續與英國、法國、德國和歐盟討論，並稱伊朗「願意在不久的將來再次會面」。