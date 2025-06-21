以色列矢言不會停止攻擊伊朗 德黑蘭再傳爆炸聲

中央社／ 德黑蘭/華盛頓20日綜合外電報導

以色列伊朗戰爭進入第2週，根據法新社記者報導，伊朗首都德黑蘭（Tehran）今天傳出一連串爆炸聲響。以色列向聯合國安全理事會表示，不會停止對伊朗的攻擊。

伊朗的法斯通訊社（Fars news agency）稍早報導德黑蘭中心地區啟動防空系統，數分鐘後，當地時間晚上8時45分（台灣時間21日凌晨1時15分）就傳出爆炸聲響。

路透社報導，以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）說：「我們不會停止…直到伊朗的核威脅被消除，直到其戰爭機器繳械，直到我們和你們的人民都安全為止。」

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）要求聯合國安理會採取行動。

他說：「以色列顯然已宣稱將持續攻擊，該打多久就打多久。有可靠的報告令我們擔憂，指美國…可能會加入這場戰爭。」

伊朗 以色列

延伸閱讀

以色列襲擊伊朗 埃及學者分析最終目的：完全占領巴勒斯坦

川普擬打擊伊朗！消息人士爆FBI有所行動 監控美境內真主黨組織

美智庫：伊政府若垮恐2340萬人逃難 二戰後最大難民潮

以色列炸伊朗反應爐 伊朗空襲以南最大醫院釀40傷

相關新聞

白宮：是否攻伊 川普2周內決定 伊朗稱美若空襲 整個地區將陷地獄

以色列與伊朗互轟已逾一周，白宮發言人李維特十九日說，美國總統川普將在兩周內決定是否對伊朗採取行動。以色列總理內唐亞胡同日...

抗伊朗狂轟濫炸！以色列每天燒數億美元 防空占大宗

以色列「燒錢」打仗！華爾街日報廿日報導，根據初步估算，以色列對伊朗開戰每天使以色列付出相當於數億美元的代價，如此一來恐限...

動用禁忌武器！以色列控伊朗射集束彈 增加平民傷亡

以軍及以色列駐美大使館十九日指控伊朗向以色列發射至少一枚飛彈，其炸裂後散射小型炸彈，旨在增加平民傷亡。這是自以伊開打以來...

內唐亞胡嗆聲：不排除「斬首」伊朗最高領袖哈米尼

以色列總理內唐亞胡十九日表明，不排除鎖定伊朗最高領袖哈米尼，對他執行「斬首行動」，作為以色列對伊朗作戰行動的一環。

以色列襲擊伊朗 埃及學者分析最終目的：完全占領巴勒斯坦

以色列與伊朗開戰，中東局勢惡化。埃及政治專家接受中央社採訪時表示，以色列對伊朗的襲擊並非出於對伊朗擁有核武器的擔憂，而是...

伊朗核計劃的心臟「福爾多核設施」 當局即將製造核彈嗎？

數日來，以色列空襲伊朗，所針對的主要目標是：伊朗核設施。以色列懷疑德黑蘭政權想要研發核武器。伊朗當權者予以否認。不過，過去數年乃至數十年來，伊朗政權在該國各處修建核設施。外界懷疑，其中多處有地下設施，以便秘密研究超出民用範圍以外的核能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。