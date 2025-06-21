美媒：川普不急著轟炸伊朗 因擔憂利比亞亂局重演

「紐約郵報」引述消息人士報導，美國總統川普小心翼翼處理轟炸伊朗議題，一部分是擔心伊朗恐在最高領袖哈米尼倒台後成為「另一個利比亞」，因此他給自己最長2週時間做決定。

「紐約郵報」（New York Post）報導，根據3名與川普（Donald Trump）政府關係密切的消息人士說法，川普近幾日明確舉利比亞為例。

美國2011年加入北大西洋公約組織（NATO）行動轟炸利比亞，為了逼獨裁領導人格達費（Muammar Gaddafi）下台，但其後這個石油資源豐富的北非國家卻陷入10年的無政府狀態。

其中1名消息人士表示，川普「不想讓它（伊朗）變成利比亞」。這名人士熟悉川普政府關於是否加入以色列來空襲伊朗核子計畫的考量過程。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）昨天下午宣布，鑒於有很大機率近期會舉行無論伊朗參與與否的談判，因此有關美國是否加入以色列打擊伊朗的行動，川普等待適當時機才會做出決定。

消息人士之一說，早在以色列開始空襲伊朗前，他和其他人士就直接聽到川普私下表示擔心伊朗變成像利比亞。

1名聽取過川普思考內幕相關消息的人士透露，川普似乎最傾向下令對伊朗採取有限度空襲，用3萬磅碉堡剋星（bunker buster）炸彈炸掉伊朗位於福爾多（Fordow）和納坦茲（Natanz）的核設施，以色列戰機無法攜帶這些炸彈。

這名人士指出，美國當年參與轟炸利比亞的規模大許多，結果造成利比亞改朝換代；這回若採取有限度參與，一旦伊朗政權垮台，「就不會算到川普頭上，因為那並非他的非常有限打擊所訂的目標」。

這名消息人士還提到，另個考量是哈米尼（Ali Khamenei）若下台，伊朗換上的新領導人可能更糟糕。

這名人士表示：「對川普總統來說，他不會想插手管由誰來領導伊朗。這對他的（選民）基本盤來說非常具有說服力。」