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白宮：是否攻伊 川普2周內決定 伊朗稱美若空襲 整個地區將陷地獄

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／連線報導
美國是否派轟炸機丟「碉堡剋星」巨彈打擊伊朗部分核設施，成為左右以伊戰爭走向的關鍵。圖為伊朗福爾多燃料濃縮廠衛星圖像，圖下方有兩處地下通道出入口。（法新社）
美國是否派轟炸機丟「碉堡剋星」巨彈打擊伊朗部分核設施，成為左右以伊戰爭走向的關鍵。圖為伊朗福爾多燃料濃縮廠衛星圖像，圖下方有兩處地下通道出入口。（法新社）

以色列伊朗互轟已逾一周，白宮發言人李維特十九日說，美國總統川普將在兩周內決定是否對伊朗採取行動。以色列總理內唐亞胡同日接受訪問時說，以色列正「改變世界面貌」，並已摧毀伊朗半數以上的飛彈發射器。

伊朗副外交部長哈蒂布扎德則警告，美國若加入以色列空襲，將令整個地區陷入「地獄」；外交當然是首選，但在轟炸持續的情況之下，「無法展開任何談判」。

以色列十三日發動代號「崛起之獅」的先制打擊，伊朗隨即回擊。美聯社廿日引述華府人權團體「人權活動人士」（ＨＲＡ）報導，以色列對伊朗的攻擊，已造成至少六五七人喪生、二○三七人受傷。

華盛頓郵報廿日則引述以色列官員報導，截至十八日，伊朗已向以色列發射四百多枚飛彈，導致逾廿人死亡、數百人負傷。

由於以色列尚無能力打擊伊朗深埋地下的福爾多燃料濃縮廠，美國是否派匿蹤的Ｂ｜２戰略轟炸機丟「碉堡剋星」炸彈摧毀伊朗核設施，成為影響衝突走向的關鍵。

對美國是否介入這場戰爭，李維特十九日在記者會中引述川普的聲明表示，近期美伊展開談判的可能性相當高，但也可能不會談判，川普將在兩周內決定是否對伊朗採取行動。李維特還說，美伊持續溝通，包括直接與間接方式；川普當前的首要目標是確保伊朗不能擁有核武，並為中東帶來和平穩定。

李維特說，美國政府研判「伊朗從未如此接近獲得核武的程度」，且伊朗已擁有製造核武所需的一切條件，只待其最高領袖哈米尼一聲令下，幾周內就能製成核武，對以色列構成生存威脅，也對美國及全球帶來威脅；包含俄羅斯在內的國家均同意，「伊朗不該、也不能擁核」，「這點是全球普遍的共識」。

李維特指出，「關於美伊之間的聯繫，我可以證實，聯繫至今未斷」。但對此一聯繫以及討論是直接或間接與否的詳情，她婉拒提供。

另有媒體提問，若美國不幫以色列，會否傳遞訊息給中國大陸主席習近平而衝擊美國對台灣的承諾，李維特答道，川、習有非常受尊重且誠摯的關係；美中在經濟、全球事務和外交政策上共享諸多戰略利益，當雙方出現不同觀點時，川普必須加以平衡。

內唐亞胡在受訪時稱，以色列雖有能力打擊伊朗所有核設施，但歡迎幫助。他也相信，「川普會做有利美國的事，而我會做有利以色列的事」。

華府智庫卡內基國際和平基金會（ＣＥＩＰ）專家薩賈德普爾認為，伊朗若接下來選擇談判，可能面臨更差條件，除了可能要在核設施上做出讓步，也可能對區域議題做出讓步，例如不再支持黎巴嫩真主黨及葉門武裝團體青年運動等伊朗的多個代理人，伊朗也可能在軍力上受限，像訂定飛彈庫存的上限。

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