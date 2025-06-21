抗伊朗狂轟濫炸！以色列每天燒數億美元 防空占大宗

以色列「燒錢」打仗！華爾街日報廿日報導，根據初步估算，以色列對伊朗開戰每天使以色列付出相當於數億美元的代價，如此一來恐限制以色列打持久戰的能力。

專家指出，最大宗開銷來自攔截伊朗飛彈所需的防空飛彈，單這項一天就可能燒掉數千萬至兩億美元（台幣約六十億元）。彈藥、軍機調度與這次才出現的高樓大廈受損，也都推升戰爭成本。目前有估算顯示，重建和修復受損建築物至少需四億美元。

以色列官員說，這波攻勢可能將會持續兩周。以色列總理內唐亞胡尚無任何讓步跡象。以色列政府表示，近幾天伊朗已經向以色列發射四百多枚飛彈，必須靠精密的防空系統攔截，而來襲的飛彈愈多，所需的防空飛彈也就愈多。

美以合作研發的「大衛投石索」防空系統可攔截短程至長程飛彈、無人機及軍機。以色列智庫國家安全研究所研究員卡利斯基說，每次啟動該系統攔截，通常至少需發射兩枚防空飛彈，成本約七十萬美元（台幣約二○八六萬元）。

以色列另一套「飛箭三型」防空系統則專門攔截重返大氣層的長程彈道飛彈，每次攔截成本約四百萬美元（台幣約一點二億元）。

其他還包括匿蹤的Ｆ–３５等數十架戰機，長時間在距以色列本土約一六○九公里外執行任務的開銷。每架戰機每小時飛行成本約一萬美元（台幣約卅萬元）。戰機加油及各類彈藥也都是筆不小花費。

以色列瑞赫曼大學學者艾克斯坦則指稱，雖然以色列軍費持續攀升，但經濟學者尚不認為以色列將出現經濟衰退。