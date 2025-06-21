動用禁忌武器！以色列控伊朗射集束彈 增加平民傷亡

以軍及以色列駐美大使館十九日指控伊朗向以色列發射至少一枚飛彈，其炸裂後散射小型炸彈，旨在增加平民傷亡。這是自以伊開打以來首次有報導使用「集束彈」攻擊。

以媒以色列時報記者費比安指稱，一枚小型炸彈擊中以色列中部的阿佐爾鎮一棟民宅，但尚未傳出該炸彈造成人員傷亡。

集束彈具爭議性，會任意散射子炸彈，其中部分炸彈恐不會爆炸，但在戰事結束很長一段時間內、世人已幾乎遺忘下，仍可能導致人員傷亡。

美國武器管制協會（ＡＣＡ）執行主任金波直指，這些是極其惡劣的武器，具備大面積的破壞力，尤其在住宅區使用這種武器時，恐增加衝突及戰爭過後未爆彈的數量；伊朗飛彈也許不夠精準，但德黑蘭應該知道集束彈打擊的目標其實是平民，而非軍事目標。

以伊雙方都未加入二○○八年國際社會對生產、儲存、轉讓和使用集束彈的禁令，當時由一一一國與十二個實體締約。美國前年向烏克蘭提供集束彈，以攻擊俄占區的俄軍。基輔則辯稱，俄軍也用這種武器對付烏克蘭。而美俄烏皆未加入集束彈藥公約（ＣＣＭ）。