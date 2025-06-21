內唐亞胡嗆聲：不排除「斬首」伊朗最高領袖哈米尼

以色列總理內唐亞胡十九日表明，不排除鎖定伊朗最高領袖哈米尼，對他執行「斬首行動」，作為以色列對伊朗作戰行動的一環。

內唐亞胡十九日被以色列公共廣播公司Kan問到，對其閣員、以色列國防部長卡茲稍早的「哈米尼不能再繼續存活」聲明有何看法時明言，「我下令了，伊朗沒人應該有權（對來自以色列的攻擊）豁免」。

內唐亞胡補充說，「除此之外，我不認為還適合或有必要多說任何話語，我是『行動勝於空談』的信徒」。

美國總統川普十七日指稱，哈米尼對美以其實是一個「容易（斬首）的目標」。但美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）上周報導，川普駁回了以色列擊殺哈米尼的計畫。

路透十九日則引述三位匿名外交官報導，美國特使威科夫和伊朗外長阿拉奇自以色列十三日襲擊伊朗後數度通話，試圖透過外交方式化解危機。阿拉奇指稱，伊朗不會回到談判桌，除非以色列停止攻擊。

前述三位外交官說，威、阿間的談話包含簡短討論美國五月向伊朗提議，成立一個區域集團在伊朗境外提煉濃縮鈾，但德黑蘭尚未同意。

路透報導稱，威、阿間的通話是自美伊四月展開核談判以來，最重要的直接對話。美伊在阿曼及義大利的間接核談判結束後，兩人雖曾碰面，但僅簡短交換意見。一位接近伊朗的中東外交官說，阿拉奇在通話中對威科夫說，若美國施壓以色列終結戰爭，伊朗在核議題上即可展現彈性。另一位歐洲外交官也提到，阿拉奇還在通話中說，伊朗隨時能恢復核談判，但要是以色列持續轟炸伊朗，那就沒辦法。

紐約時報十九日報導，白宮新聞祕書李維特同日說，川普將在兩周內決定是否對伊朗採取行動，但現場的部分媒體，對此一「兩周內」的時間框架聽來有點耳熟，紐時白宮記者形容為川普的「魔術數字」。

該報導說，如同至今華府幾乎眾人皆知的那樣，兩周是川普最喜歡的時間單位之一。例如八周前他被問到是否能信任俄羅斯總統普亭時，川普答道，「我會讓（記者）你在約兩周內知道」。兩周很不明確，與其說是測量時間，不如說是一個預留的數字。該報導還說，「美國會轟炸伊朗嗎？我們不知道。那我們會在兩周內得知此事的答案嗎？我們也不知道」。

不過紐時十九日也有分析提到，兩周的說法為川普爭取時間，並提供諸多新的軍事和祕密選項，他現在會有時間確定以軍連日來的轟炸與殺戮，是否已使德黑蘭的想法改變。也有些專家認為，此一說法旨在欺騙伊朗人，使他們放鬆警戒。