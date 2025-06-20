外患當前伊朗反對派認為時機到 活動人士對抗議存疑

以色列伊朗連續交火第8天，伊朗分裂的反對派團體認為，他們的時機可能即將到來，但參與過抗議活動的人士表示，國難當前他們不願發動大規模騷亂，即使是針對他們憎恨的體制。

路透社報導，流亡海外的伊朗反對派人士雖呼籲發起街頭抗議，他們內部也出現嚴重分歧。隨著以色列的空襲重創伊朗安全機構，伊朗邊境地帶的庫德族（Kurdish）和俾路支人（Baluchi）分離主義團體似乎蠢蠢欲動。

儘管伊朗現在看起來比1979年革命後不久的任何時刻都虛弱，但任何對其46年統治的直接挑戰，都可能需要某種形式的草根起義。這類人民起義是否可能、或者即將發生，仍有待討論。

伊朗已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子、現居美國的芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）本週接受媒體採訪時表示，他希望帶領一場政治轉型，並稱這是40年來推翻伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republicof Iran）的最佳機會，並表示「這是我們的歷史時刻」。

引發伊朗政權更迭無疑是以色列的戰爭目標之一，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日透過網路轉播向伊朗人民喊話：「我們也在為你們實現自由，掃除障礙」。

不過，伊朗知名活動人士達米（Atena Daemi）說道：「人們怎麼能湧上街頭（抗議）？在這麼恐怖的情況下，民眾一心只想著拯救自己、家人、同胞，甚至寵物。」達米離開伊朗前曾被監禁6年。

伊朗最知名的活動人士、同時也是諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）也在社群媒體上表達與達米相同的擔憂。在回應以色列要求民眾撤離德黑蘭部分地區時，她寫道：「不要摧毀我的城市。」

然而，對於伊朗境內的反對派而言，隨著以色列持續空襲，是否發動抗議、何時發動抗議、推動什麼議程、追隨哪位領導人等懸而未決的問題，只會變得更加緊迫。