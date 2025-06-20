快訊

得不償失？大陸暫不會侵台原因曝光 專家：動武恐釀災難性後果

外患當前伊朗反對派認為時機到 活動人士對抗議存疑

中央社／ 杜拜20日綜合外電報導

以色列伊朗連續交火第8天，伊朗分裂的反對派團體認為，他們的時機可能即將到來，但參與過抗議活動的人士表示，國難當前他們不願發動大規模騷亂，即使是針對他們憎恨的體制。

路透社報導，流亡海外的伊朗反對派人士雖呼籲發起街頭抗議，他們內部也出現嚴重分歧。隨著以色列的空襲重創伊朗安全機構，伊朗邊境地帶的庫德族（Kurdish）和俾路支人（Baluchi）分離主義團體似乎蠢蠢欲動。

儘管伊朗現在看起來比1979年革命後不久的任何時刻都虛弱，但任何對其46年統治的直接挑戰，都可能需要某種形式的草根起義。這類人民起義是否可能、或者即將發生，仍有待討論。

伊朗已故國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子、現居美國的芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）本週接受媒體採訪時表示，他希望帶領一場政治轉型，並稱這是40年來推翻伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republicof Iran）的最佳機會，並表示「這是我們的歷史時刻」。

引發伊朗政權更迭無疑是以色列的戰爭目標之一，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日透過網路轉播向伊朗人民喊話：「我們也在為你們實現自由，掃除障礙」。

不過，伊朗知名活動人士達米（Atena Daemi）說道：「人們怎麼能湧上街頭（抗議）？在這麼恐怖的情況下，民眾一心只想著拯救自己、家人、同胞，甚至寵物。」達米離開伊朗前曾被監禁6年。

伊朗最知名的活動人士、同時也是諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）也在社群媒體上表達與達米相同的擔憂。在回應以色列要求民眾撤離德黑蘭部分地區時，她寫道：「不要摧毀我的城市。」

然而，對於伊朗境內的反對派而言，隨著以色列持續空襲，是否發動抗議、何時發動抗議、推動什麼議程、追隨哪位領導人等懸而未決的問題，只會變得更加緊迫。

空襲 伊朗 以色列

延伸閱讀

陸官媒稱伊朗飛彈命中中國留學生校園 挨轟後被下架

川普擬打擊伊朗！消息人士爆FBI有所行動 監控美境內真主黨組織

美中暗中角力？若川普對伊朗出手 專家：將暴露大陸影響力局限

美智庫：伊政府若垮恐2340萬人逃難 二戰後最大難民潮

相關新聞

伊朗核計劃的心臟「福爾多核設施」 當局即將製造核彈嗎？

數日來，以色列空襲伊朗，所針對的主要目標是：伊朗核設施。以色列懷疑德黑蘭政權想要研發核武器。伊朗當權者予以否認。不過，過去數年乃至數十年來，伊朗政權在該國各處修建核設施。外界懷疑，其中多處有地下設施，以便秘密研究超出民用範圍以外的核能。

以色列襲擊伊朗 埃及學者分析最終目的：完全占領巴勒斯坦

以色列與伊朗開戰，中東局勢惡化。埃及政治專家接受中央社採訪時表示，以色列對伊朗的襲擊並非出於對伊朗擁有核武器的擔憂，而是...

川普擬打擊伊朗！消息人士爆FBI有所行動 監控美境內真主黨組織

多名消息人士向美國CBS新聞透露，隨著美國總統川普正在考慮打擊伊朗核設施，美國執法官員已加強監視美國境內伊朗支持的密探。

「所有底線都被跨越」無國界醫生籲以色列：停止封鎖加薩

「戰爭下的加薩，是我們這個時代最駭人、最致命的地方之一⋯」加薩人道危機持續惡化，5月底以來已有近400人在領取援助糧食時遭槍擊死亡，無國界醫生收治的槍傷患者激增近2倍，同時加薩全境約200萬人面臨飢荒風險。無國界醫生（台灣）6月20日集會高喊「援助不是武器，停止封鎖加薩」，呼籲以色列停止將食物、藥物、援助當作武器，立即並持續停火，解除加薩史上最長的圍困，保護巴勒斯坦人及援助工作者的生命。此次集會地點選在台北市世界貿易中心對面、與駐台北以色列經濟文化辦事處臨路對望，也凸顯這場人道訴求的急迫性。

美中暗中角力？若川普對伊朗出手 專家：將暴露大陸影響力局限

紐約時報20日分析，2023年，當中國促成伊朗與沙烏地阿拉伯的和平協議時，北京將此視為中國外交的重大勝利，並宣稱這標誌著...

美智庫：伊政府若垮恐2340萬人逃難 二戰後最大難民潮

以伊開戰邁入第七天，以色列軍方預計再空襲伊朗至少一周，戰事可能演變為中東地區大規模衝突，鄰國紛紛憂心造成大量難民。華府智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。