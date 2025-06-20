伊朗核計劃的心臟「福爾多核設施」 當局即將製造核彈嗎？

（德國之聲中文網）數日來，以色列空襲伊朗，所針對的主要目標是：伊朗核設施。以色列懷疑德黑蘭政權想要研發核武器。伊朗當權者予以否認。不過，過去數年乃至數十年來，伊朗政權在該國各處修建核設施。外界懷疑，其中多處有地下設施，以便秘密研究超出民用範圍以外的核能。

納坦茲、伊斯法罕嚴重受損

比如，在伊朗中部的納坦茲（Natans），正在大規模濃縮鈾。據國際原子能機構IAEA估計，已達最高60%。民用核電站僅需3-5%的鈾，而核彈則需約90%的濃縮鈾。

國際原子能機構主席葛羅西（Rafael Grossi）向BBC表示，位於地上的用於提煉濃縮鈾的離心機，如今已基本摧毀。不清楚的是，地下設施是否也受到損壞，不過，以色列空襲所造成的停電可能就已造成顯著的損壞。葛羅西表示，設施內可能有「危險的輻射污染」，不過迄今尚未擴散到外部。

在附近的伊斯法罕（Isfahan）核技術中心，也有至少四座建築物受損。迄今為止，這裡將在礦山開采的氧化鈾轉化為四氟化鈾和六氟化鈾－－這是濃縮鈾的前體。

重要的秘密基地：福爾多核設施

除納坦茲之外，伊朗還有一座重要的鈾濃縮設施。福爾多（Fordo）位於德黑蘭以南。本世紀初，伊朗政權在戈姆（Ghom）市附近的這個前軍事基地秘密修建一座核設施。據稱，過去數日這裡也受到以色列空襲。但迄今尚無消息稱，空襲造成嚴重損失。

這可能是由於，福爾多設施大部分位於地下深處。大概是為了免受國際原子能機構的監管，以及防範襲擊或破壞行動，這裡在一座山體內修建了深60-90米的隧道系統。2009年，西方情報部門首次公開對這座核設施了解到的信息。2012年，國際原子能機構宣布，伊朗學者在福爾多開始進行「醫用」最高20%的鈾濃縮。此後，據稱，這座設施內共安裝約3000台用於鈾濃縮的離心機。由此，這座設施盡管小於納坦茲，但或可提煉更高濃度的濃縮鈾，因此具有更重要的軍事意義。

伊朗即將制造核彈嗎？

福爾多內的狀況外界所知不多。盡管在紙面上，國際原子能機構對這座設施進行監管，但特別是伊朗核協議取消後，伊朗限制國際核查員的權限，並拆除多個監控設備。

五月底，國際原子能機構剛剛指責德黑蘭，將濃縮鈾濃度提高至60%。據稱，伊朗擁有這一材料超過400公斤，而之後進一步提高到武器級濃度相對較快。以色列發動襲擊前不久，科學與國際安全研究所在一份報告中警告，按照已知的福爾多的提煉能力，伊朗可能在三周內獲得233公斤武器級的鈾，足夠制造多枚核彈頭。

難以打擊的目標

在此背景下，福爾多設施或將成為以色列未來襲擊的目標之一。以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）向福克斯新聞網表示：「這整個行動的最後，必須清除福爾多。」

要摧毀這座位於山體之下的設施，卻有很大難度。軍事分析師雷頓（Cedric Leighton）向CNN電視台表示，伊朗在福爾多使用加硬的水泥用以抵禦空襲。以色列空軍盡管也擁有打擊地堡的武器，但可能需要很多輪攻擊，才能擊破設施的防護層。

西方國家唯一足夠重、能明顯更快速實現打擊目標的地堡炸彈，是美國的GBU-57精准鑽地彈。它重達近14噸，專為打擊深藏於地下的目標而研制。但對以色列空軍而言，這一炸彈過大、過重，無法運達目的地。

為此，需要美國B-2或B-52轟炸機。但美國是否會直接卷入以色列與伊朗的這場衝突，目前來看還頗有疑問。

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