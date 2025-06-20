以伊連8天交火 以軍攻擊德黑蘭核武研發設施
以色列與伊朗連續交火第8天，以色列軍方今天表示，徹夜對德黑蘭數十個目標發動攻擊，其中包括一處所謂「伊朗核武計畫研發中心」。
法新社報導，以軍在聲明中表示，他們已「完成對德黑蘭市中心的一連串打擊：攻擊數十個目標，包括軍事飛彈生產設施，以及負責伊朗核武計畫研發的國防創新與研究組織（SPND）總部」。
根據以色列軍方，國防創新與研究組織總部「用於研發支持伊朗政權軍事力量的先進科技與武器」。
以軍表示，昨晚出動超過60架戰機攻打數十處軍事目標。
以軍又說：「目標包括飛彈零件生產地點，以及飛彈引擎鑄造原料的製造設施。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言