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回應伊朗造核彈爭議 IAEA：我們的報告不能當出兵依據

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台旗下通訊社上傳撫摸核彈影片，畫面寫著「也許」，警告味濃。圖／翻攝自X
伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台旗下通訊社上傳撫摸核彈影片，畫面寫著「也許」，警告味濃。圖／翻攝自X

伊朗有能力在近期造出核彈，是以色列13日發動空襲的主要理由，如今也是美國總統川普權衡是否對伊朗動武的考量因素。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西19日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，表示IAEA蒐集伊朗核計畫的證據，「很難成為任何軍事行動的依據」。這番話暗示該機構不替以色列空襲伊朗的行動背書。

葛羅西表示：「無論採取何種軍事行動，都是政治決定，與我們所說的無關。」

以色列在對伊朗發動第一波打擊後指出，IAEA最近一份報告承認，伊朗的鈾濃縮程度高於其他沒有核武計畫的國家，違反其核不擴散義務。

葛羅西受訪則指出，沒跡象顯示伊朗「有系統性生產核武的計畫」。

美國總統川普本周表示，他認為伊朗「非常接近」擁有核武，但他的看法與美國情報界有出入。紐約時報報導，美國情報機構依舊相信，儘管伊朗儲備大量製造核彈所需的濃縮鈾，但仍未決定是否製造核彈。

資深情報官員表示，如果美軍攻擊伊朗福爾多地下核子設施，或以色列殺死伊朗最高領導人，伊朗領導階層可能會轉而決定造出核彈。

不少專家都將此刻與2003年美國發動伊拉克戰爭比擬。時任美國副總統錢尼與國防部長倫斯斐堅稱伊拉克持有大規模毀滅武器，儘管當時情報單位警告證據不充分。事後證實，伊拉克沒這類武器，美國開戰理由根本站不住腳。

紐時指出，在美國與以色列許多鷹派人士看來，伊朗是否已決定完成核彈製造工作無關緊要，他們認為德黑蘭距離做出核彈已經夠近，足以對以色列構成生存威脅。但長期以來，這個問題一直是美國對伊政策爭論的焦點，在川普權衡是否轟炸福爾多之際，再次引發關注。

被問到是否擔心美國轟炸福爾多可能造成的後果，IAEA署長葛羅西說「外交才是前進之道」，「物質結構可被摧毀，但知識無法被摧毀。技術進步、一個國家正取得的進步，都無法被摧毀」。

伊朗 以色列

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