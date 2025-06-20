以色列南部攔截伊朗飛彈 微軟辦公室附近失火

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，以色列南部城市俾什巴（Beer Sheva）一條街道發生多起火災，失火地點靠近微軟（Microsoft）辦公室進駐的一處科技園區。

以色列軍方表示攔截一枚伊朗飛彈後，以色列緊急應變部門正在處理俾什巴的多起火災。

根據以色列緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）公布的影片，可見俾什巴一條街道上發生多起火警，地點靠近微軟辦公室進駐的一處科技園區。

以色列警方表示，已接獲通報得知有彈藥落在以色列南部區（Southern District）的空曠區域，還說有房屋受損，但未傳出有人員傷亡。

俾什巴主要醫院索羅卡醫學中心（Soroka MedicalCenter）昨天在伊朗的攻擊中受損。