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避免受以伊戰火波及 卡達美軍基地撤近40架軍機

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

華府正在權衡是否介入伊朗以色列之間的衝突，值此之際，衛星影像顯示，原停放在卡達一處美軍基地的數十架軍機已失去蹤影，而移動原因可能是為保護軍機免受伊朗空襲。

法新社分析商用衛星影像公司Planet Labs PBC所發布的圖像顯示，6月5日，有近40架軍用飛機，包括力士C-130式運輸機（Hercules C-130）和偵察機，停放在烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的停機坪上；而6月19日所拍攝的影像中，只見3架飛機。

美國駐卡達大使館今天宣布，「出於謹慎考量，以及地區上持續的敵對行為」，當局將限制進入烏代德空軍基地，並敦促工作人員「提高警覺」。

前美國陸軍中將、蘭德公司（Rand Corporation）國防研究員史瓦茲（Mark Schwartz）表示，由於伊朗離烏代德基地「很近」，基地上的人員、飛機和設施「極易受傷、受損」。

曾在中東服役的史瓦茲告訴法新社說，即使是彈片也能讓飛機「無法執行任務」。

白宮表示，美國總統川普未來兩週內將決定是否加入以色列對伊朗的攻擊。屆時，伊朗可能會對中東地區的美軍基地還擊。

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