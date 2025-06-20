快訊

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

以色列總理：伊朗政權垮台非目標 但可能成真

中央社／ 耶路撒冷19日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，伊朗領導層更迭或倒台並非以色列攻擊的目標，但可能成為結果。

路透社報導，尼坦雅胡在以色列公共廣播公司（Kan）訪問中說：「政權更迭或推翻這個政權，歸根結底是由伊朗人民決定。這一點無可取代。」

尼坦雅胡表示：「這是為何我沒有將此視為目標。這可能是一種結果，但不是我們明確設定的目標。」

他表示，無論美國總統川普是否決定加入行列，以色列都有能力剷除伊朗所有核子設施。

美國白宮稍早表示，川普將在兩週內決定是否介入。

伊朗 以色列

延伸閱讀

以色列指伊朗射飛彈 內裝集束彈藥攻擊平民目標

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

川普兩周內決定是否對伊朗動武 紐時：爭取外交、擴大軍事籌碼

路透：伊朗向美國表示 以色列不停止攻擊 不返回談判桌

相關新聞

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

美國總統川普19日宣布，將在2周內決定是否實質介入以色列與伊朗的衝突。政府內部人士向紐約郵報獨家披露，川普對是否轟炸伊朗...

以伊衝突代價？內唐亞胡稱「兒子婚禮被迫延期」 以輿論炸鍋

以色列總理內唐亞胡19日前往南部城市貝爾謝巴（Beersheba），視察一棟遭飛彈擊中的醫院大樓並發表談話，引用二戰倫敦...

「兩周內決定」成為川普口頭禪 魔術數字有何意涵？

美國總統川普表示，他將在「未來兩周內」決定是否對伊朗進行轟炸。這一新的時間表由白宮新聞秘書李維特（Karoline Le...

以色列對伊開戰每天花費多少？初估不下數億美元

初步估算，以色列對伊朗開戰每天讓以色列付出數億美元代價，如此一來恐怕會限制以色列打持久戰的能力。

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

美國總統川普19日透過白宮發言人李維特表示，預計將在未來兩周內決定是否對伊朗採取直接行動。伊朗副外交部長哈蒂布扎德（Sa...

川普兩周內決定是否對伊朗動武 紐時：爭取外交、擴大軍事籌碼

美國總統川普19日突然宣布，他可能花最多2周時間來決定是否讓美國實質介入以色列與伊朗的衝突。白宮宣稱，此舉是為了讓外交努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。