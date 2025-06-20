快訊

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

117學年申請入學放寬至4倍率 考生進二階機會更高

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普18日在白宮南草坪安裝大型旗桿時向媒體發表講話。法新社
美國總統川普18日在白宮南草坪安裝大型旗桿時向媒體發表講話。法新社

美國總統川普19日宣布，將在2周內決定是否實質介入以色列伊朗的衝突。政府內部人士向紐約郵報獨家披露，川普對是否轟炸伊朗態度謹慎，部分是因為他擔心，一旦伊朗最高領袖哈米尼遭推翻，情勢會演變成「另一個利比亞」。

3位知情人士透露，川普近日特別提到利比亞。美國2011年加入北約的轟炸行動，推翻前強人格達費後，結果這個石油資源豐富的北非國家陷入長達十年的無政府狀態。

一位知情人士表示，川普「不希望局勢演變成利比亞」。另一位消息人士聲稱，在以色列開始空襲伊朗前，曾親耳聽到川普私下表示，他擔心伊朗會步上利比亞後塵。其他消息人士則是在以伊衝突爆發後，經由聽過川普這番話的人轉述得知。一位消息人士透露，川普還提到阿富汗和伊拉克。

第5位消息人士雖未直接聽聞川普提及利比亞，但有人向他簡要說明川普的考量。這位人士指出，川普似乎最傾向於下令有限空襲，動用以軍戰機無法搭載帶的「碉堡剋星炸彈」，摧毀伊朗的福爾多和納坦茲核子設施。

該人士指出：「利比亞是一場更為持久的轟炸行動，最終導致政權更迭。如果（伊朗）政權垮台，那也不是川普的責任，因為那並非他下令針對性打擊的目標。」

該人士還提到第二項隱憂：「我們可能面對比哈米尼更糟的人」。

這位消息人士強調：「就川普總統而言，他不會干涉誰來統治伊朗，這點對他的基本盤來說非常有說服力。」

另一位接近白宮的消息人士指出，即使美國真的成功對核子設施投下碉堡剋星炸彈，「仍然得面對伊朗的反應」，包括對核污染的憂慮，或者伊朗透過恐攻報復。該人士表示，「他寧願達成協議」。

曾親耳聽見川普將伊朗與利比亞相提並論的消息人士表示：「川普談論利比亞有兩個原因，第一是我們對格達費動手後造成的混亂，第二是這場干預使得與北韓、伊朗等國的協商變得更加困難。」

伊朗 以色列

延伸閱讀

2025大師論壇／川普新政衝擊供應鏈 財長莊翠雲三招助攻產業突圍

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

川普兩周內決定是否對伊朗動武 紐時：爭取外交、擴大軍事籌碼

路透：伊朗向美國表示 以色列不停止攻擊 不返回談判桌

相關新聞

擔心變「另一個利比亞」？川普推遲對伊朗動武 兩個考量曝光

美國總統川普19日宣布，將在2周內決定是否實質介入以色列與伊朗的衝突。政府內部人士向紐約郵報獨家披露，川普對是否轟炸伊朗...

以伊衝突代價？內唐亞胡稱「兒子婚禮被迫延期」 以輿論炸鍋

以色列總理內唐亞胡19日前往南部城市貝爾謝巴（Beersheba），視察一棟遭飛彈擊中的醫院大樓並發表談話，引用二戰倫敦...

「兩周內決定」成為川普口頭禪 魔術數字有何意涵？

美國總統川普表示，他將在「未來兩周內」決定是否對伊朗進行轟炸。這一新的時間表由白宮新聞秘書李維特（Karoline Le...

以色列對伊開戰每天花費多少？初估不下數億美元

初步估算，以色列對伊朗開戰每天讓以色列付出數億美元代價，如此一來恐怕會限制以色列打持久戰的能力。

這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

美國總統川普19日透過白宮發言人李維特表示，預計將在未來兩周內決定是否對伊朗採取直接行動。伊朗副外交部長哈蒂布扎德（Sa...

川普兩周內決定是否對伊朗動武 紐時：爭取外交、擴大軍事籌碼

美國總統川普19日突然宣布，他可能花最多2周時間來決定是否讓美國實質介入以色列與伊朗的衝突。白宮宣稱，此舉是為了讓外交努...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。