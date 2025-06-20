英國外相：外交途徑解決伊朗核問題 2週內尚有契機

英國外交大臣拉米（David Lammy）今天在美國白宮與國務卿盧比歐（Marco Rubio）會談後表示，目前仍有時間透過外交手段解決伊朗核計畫問題，以避免更廣泛的衝突。

法新社報導，拉米今天在華府會見盧比歐與美國特使魏科夫（Steve Witkoff），並預定明天前往日內瓦（Geneva）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）及法國、德國和歐洲聯盟（EU）外長會談。

拉米在英國駐華府大使館發布的聲明中指出：「中東局勢依然凶險。我們絕不能讓伊朗擁有核武。」

拉米說：「我們討論有關伊朗必須達成協議，以避免衝突加劇。未來兩週內仍有機會達成這項外交解決方案。」

拉米表示：「明天，我將前往日內瓦，與法國、德國和歐盟外長一同會晤伊朗外長。現在是時候結束中東的悲慘局面，避免區域情勢升高，那對誰都沒有好處。」