以色列對伊開戰每天花費多少？初估不下數億美元

初步估算，以色列對伊朗開戰每天讓以色列付出數億美元代價，如此一來恐怕會限制以色列打持久戰的能力。

專家指出，最大宗的開銷來自攔截伊朗飛彈所需的防空飛彈，單這一項一天就可能燒掉數千萬到2億美元。彈藥、軍機調度，以及這次才出現高樓大廈受損，也都推升戰爭成本。目前有估算指出，重建和修復受損建物至少要花4億美元。

以色列官員表示，這波攻勢可能會持續兩周。以色列總理內唐亞胡則毫無讓步跡象，強調在未達成所有目標前不會罷休，這些目標包括徹底摧毀伊朗的核設施，以及其彈道飛彈生產線和彈藥庫。

以色列政府表示，過去幾天伊朗已向以色列發射超過400枚飛彈，必須依賴精密防空系統攔截。飛彈越多，所需的防空飛彈也就越多。

以色列和美國聯合開發的「大衛彈弓」系統，可攔截短到長程飛彈、無人機及軍機。根據特拉維夫國家安全研究院研究員Yehoshua Kalisky的說法，每次啟動「大衛之弓」攔截（通常至少需發射兩枚防空飛彈），成本約70萬美元。

另一套現役系統「箭式3型」，專門攔截離開大氣層的長程彈道飛彈，每次攔截費用約400萬美元。前一代「箭式2型」系統，每發防空飛彈約需300萬美元。

其他軍事開銷還包括數十架戰機（如F-35）長時間在距以色列本土約1,000英里外執行任務的費用。Kalisky表示，每架戰機每小時飛行成本約1萬美元。戰機加油，以及各類彈藥（如JDAM精確導引炸彈和MK84炸彈）也都是不小的開銷。

賴赫曼大學亞倫經濟政策研究所負責人 Zvi Eckstein表示，以色列自戰爭爆發以來軍費持續攀升，但目前經濟學家並不認為以色列會出現經濟衰退。以色列最近幾天在伊朗報復過後經濟活動停擺，僅有重要產業員工奉召上班，餐廳在內很多業者選擇停業。以色列主要國際機場曾一度關閉數日，目前僅有限度開放，協助滯留海外的國民返國。

標普16日針對以伊局勢升溫發布風險評估，但未調整以色列信評。儘管和伊朗爆發衝突，以色列市場本周三仍創歷史新高，表現持續優於美股，市場提前上演以色列最後會戰勝的慶祝行情。有經濟學家指出，市場顯然預期以色列經濟將如過去20個月應付加薩戰事那樣展現韌性。