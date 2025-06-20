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「兩周內決定」成為川普口頭禪 魔術數字有何意涵？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
白宮發言人李維特19日努力解釋川普的「兩周」究竟是怎麼一回事。新華社
白宮發言人李維特19日努力解釋川普的「兩周」究竟是怎麼一回事。新華社

美國總統川普表示，他將在「未來兩周內」決定是否對伊朗進行轟炸。這一新的時間表由白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）在19日下午的簡報會上公布。然而，當她大聲宣讀總統的聲明時，現場一些人忍不住覺得這個新時間框架聽起來有些……似曾相識。

紐約時報白宮記者麥克里希（Shawn McCreesh）指出，在華盛頓幾乎無人不知，「兩周」是川普總統最愛用的時間單位之一。他戲稱這是川普的「魔術數字」。

八周前，當被問及是否信任俄羅斯總統普亭時，川普回答：「我會在大約兩周內告訴你。」

稅務計劃、醫療政策、他聲稱為真的陰謀論證據、對ISIS的戰鬥、開採某些煤礦、基礎設施計畫——這些問題在某個時刻都被他承諾將在「大約兩周內」為公眾解開謎團。

「兩周」是一個難以捉摸的概念，與其說是時間的量度，不如說是一個占位符（託辭）。對川普而言，「兩周」可能意味著某事，也可能毫無意義。它既是肯定，也是否定；既是推遲，又是排定時間。它不是客觀的時間單位，而是主觀的時間單位，與任何時間順序感完全脫節。它僅僅意味著「稍後」，但「稍後」有時也可能意味著「永遠不會」。

美國會轟炸伊朗嗎？我們不知道。我們會在兩周內得到這個問題的答案嗎？這同樣無人知曉。

簡報會上，一名記者試圖將川普的時間表拉進現實的時空連續體，但白宮似乎尚未準備好這場旅程。

該記者對李維特說：「川普總統此前多次提到俄羅斯時使用『大約兩周』的說法，像是『我們預期有兩周的期限』，然後他又會再給出另一個兩周的期限。這次關於伊朗決定的期限，我們如何確定他會遵守？」

李維特回應，兩件事不能相提並論。

其實，這更像是一個形而上學的問題，而非其他。

伊朗 以色列

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