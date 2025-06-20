這不是美國的戰爭！川普若聯手以色列攻擊 伊朗副外長：將帶來地獄

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗19發射的飛彈日擊中以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫院後，一名護理師搬運醫療用品，經過濃煙竄出的大樓。法新社
伊朗19發射的飛彈日擊中以色列南部貝爾謝巴的索羅卡醫院後，一名護理師搬運醫療用品，經過濃煙竄出的大樓。法新社

美國總統川普19日透過白宮發言人李維特表示，預計將在未來兩周內決定是否對伊朗採取直接行動。伊朗副外交部長哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）則警告，美國若加入以色列空襲，將令整個地區陷入「地獄」。

哈蒂布扎德接受BBC採訪時表示，這「不是美國的戰爭」，若川普真的介入，他將永遠被人們銘記為「一位踏入不屬於他的戰爭的總統。」他指出，美國的介入將使以伊衝突陷入「泥潭」，延續侵略行動，並推遲「殘酷暴行」的終結。

哈蒂布扎德堅稱，「外交當然是首選」，但他也表示，在轟炸持續的情況下，「我們無法展開任何談判」。他一再強調，伊朗對以色列的襲擊是「根據《聯合國憲章》第五十一條的自衛行為」，並指出，雙方衝突13日大幅升級時，「我們正處於外交談判之中」。

當時，以色列對伊朗核子設施發動攻擊，刺殺數名高級將領和核子科學家。哈蒂布扎德表示，這場衝突「無端挑起」、「毫無必要」。

針對川普多次聲稱，如果伊朗接受核子協議，這場衝突本可以避免，哈蒂布札德回應表示，雙方原本一直在進行談判，直到以色列對伊朗發動攻擊，從而「破壞」協商進程。他說：「我們原本計畫在馬斯開特（阿曼首都）舉行第6輪核子談判，實際上已經接近達成協議。川普總統比任何人都清楚，我們當時幾乎就要談成。」

哈蒂布扎德同時批評川普的社群媒體貼文與受訪言論「令人困惑且自相矛盾」，並指出，這些內容顯示「美方早已知情並參與」以伊衝突。

國際原子能總署（IAEA）一周前表示，伊朗已累積足夠的濃縮鈾，純度高達60%，在技術上距離武器級的90%純度只剩一步之遙，足以用來製造核彈。

對此，哈蒂布札德回應：「這是無稽之談，你不能僅憑猜測或意圖就發動戰爭。如果我們想要核彈，早就在很久以前擁有了。伊朗從未制定過任何將和平核子活動用於核武化的計劃，這才是重點所在。」

伊朗 以色列

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