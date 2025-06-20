川普兩周內決定是否對伊朗動武 紐時：爭取外交、擴大軍事籌碼

美國總統川普19日突然宣布，他可能花最多2周時間來決定是否讓美國實質介入以色列與伊朗的衝突。白宮宣稱，此舉是為了讓外交努力多一次發揮作用的機會。不過，紐約時報分析指出，這同時也為美國開啟一系列新的軍事與秘密行動選項。

假設川普善用這段時間，他現在將有時間判斷，以軍連續6天的無情轟炸和殺戮，摧毀伊朗兩大鈾濃縮中心之一、大部分飛彈部隊、以及多名高階軍官和核子科學家，是否足以改變德黑蘭當局的態度。

伊朗最高領袖哈米尼本月稍早拒絕一項協議，該協議原本將停止伊朗境內的鈾濃縮作業，切斷其製造核彈的主要途徑。然而，隨著伊朗最大核子設施之一遭到嚴重破壞，川普也公開考慮對第二座設施投下全球威力最強的常規武器，如今情勢可能已大為改變。又或者，這一切可能只是讓伊朗更加堅定不屈服的決心。

一些專家指出，川普的最新聲明也可能是一種欺敵手段，目的是讓伊朗方面放鬆警戒。前美國歐洲司令部史塔伏瑞迪斯退役上將（James G. Stavridis）在CNN上表示。：「這可能是為了掩護即將發動的打擊行動，也可能是一個非常巧妙的詭計，讓伊朗誤以為無需警戒。」

即使不涉及欺敵，川普透過給伊朗一個台階下，也是在增強自身的軍事選項。無論伊朗的飛彈部隊還剩多少可用資源，這2周的時間足以讓第二艘美國航艦就位，使美軍面對伊朗報復更有準備。

同時，此舉也將讓以色列爭取更多時間，摧毀福爾多鈾濃縮設施周圍的防空系統以及其他核子目標，若川普最終決定動武時，降低美軍出動轟炸機所面臨的風險。

這個決定也使川普得以擺脫由以色列總理內唐亞胡所主導的戰場時程壓力；內唐亞胡一直敦促川普參戰，並出動以色列所不具備的武器。

紐時指出，首要問題是伊朗是否具備足夠的政治彈性，能抓住川普所開放的這段時間窗口。在伊朗外交方面著述頗豐的學者利特瓦克（Robert Litwak）表示：「雙方都需穿越這個外交『針孔』：美國接受伊朗有權進行鈾濃縮，而伊朗則必須接受徹底拆除其核計畫。」