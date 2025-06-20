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路透：伊朗向美國表示 以色列不停止攻擊 不返回談判桌

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
伊朗外交部長阿拉奇（左）和美國中東特使威科夫(右)。(美聯社)
伊朗外交部長阿拉奇（左）和美國中東特使威科夫(右)。(美聯社)

伊朗以色列的衝突持續延燒，美國是否介入成為關鍵，美國總統川普19日透過聲明表示，他將在2周內決定是否對伊朗出手；白宮指出，川普希望透過外交手段來解決問題，但川普不怕動武。

根據路透報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）美國特使威科夫（Steve Witkoff）在衝突爆發後仍保持聯繫；阿拉奇向美方表示，若以色列不停止攻擊，伊朗不會返回談判桌。

以色列日前發動「崛起之獅行動」（Rising Lion），針對伊朗可能發展出核子武器，率先向伊朗發動攻擊，鎖定打擊伊朗的核子設施和長程飛彈能力，伊朗也以火箭、飛彈和無人機回擊，引爆兩國衝突。

由於以色列現階段沒有能力打擊伊朗深藏於地下的「福爾多濃縮廠」，美國是否介入，動用B-2轟炸機投擲「碉堡剋星」炸彈打擊伊朗核心設施，成為左右衝突走向的關鍵。

對於美國是否介入伊朗和以色列的衝突，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）19日讀川普的聲明指出，基於未來有可觀的機會與伊朗談判，川普將在2周內決定是否對伊朗採取行動。

對於媒體詢問，如果伊朗決定不回到談判桌上，川普是否打算在2周之後對伊朗發動攻擊？李維特回答說，川普言明，他會在2周內做出決定。

李維特表示，川普是一名和平使者，是一位以實力謀和平的總統，他永遠會抓住用外交手段來解決問題的機會，不過李維特也表示，川普也不會害怕動用武力。

李維特表示，在以色列的攻擊之下，伊朗現在正處於非常脆弱的狀態，指美方給出的提件非常務實、實際，認為伊朗應該達成協議，否則將面臨非常嚴重的後果。

至於伊朗應該接受什麼樣的條件？李維特說，伊朗應該放棄濃縮鈾，同時絕對不能取得核子武器，「總統在這件事上非常清楚」；李維特也沒有否認美國和伊朗之間仍存有對話。

根據路透報導，阿拉奇在以色列對伊朗發動攻擊後，仍與威科夫數次通電，以尋求外交的解決方式；報導並引述一名外交人員指出，阿拉奇向威科夫表示，只要美方向以色列施壓結束戰爭，伊朗可以在核子議題上展現彈性。

伊朗 以色列

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