挪威駐以色列大使官邸庭院遭手榴彈攻擊 無人受傷
挪威官員說，挪威駐以色列大使的官邸院子今天遭人投擲一枚手榴彈，所幸無人受傷。
挪威外交部通訊主管伯格斯尼思（Tuva Bogsnes）在發給法新社的聲明中說：「今天傍晚，挪威駐特拉維夫大使官邸外面發生爆炸。」
以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）在社群平台X上發文表示，他已與挪威駐以色列大使塞爾瓦格（PerEgil Selvaag）保持聯繫，又說塞爾瓦格的住所遭人投擲「碎片手榴彈」。
薩爾說：「我強烈譴責這起嚴重且危險的罪行。」
伯格斯尼思又說，「這起事件中無使館人員身體受傷」，並說以色列警察已抵達現場處理。
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