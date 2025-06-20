川普改口兩周內決定是否打擊伊朗 近期有機會談判

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）說，美國總統川普將在兩周內決定是否打擊伊朗。此時，以色列持續攻擊更多伊朗核子設施，並警告這些攻擊行動可能導致德黑蘭政權垮台。

李維特表示，她收到川普口述的一段訊息，川普說：「考慮到近期與伊朗展開談判的可能性相當大，談判有可能舉行，但也有可能不舉行，我將在未來兩周內做出是否動武的決定。」

川普過去幾天公開提及，美國可能加入以色列對伊朗的攻擊行動。他這項最新談話，暗示態度有所緩和，不像他先前的一系列強硬言論，例如，呼籲德黑蘭居民撤離，甚至提前離開在加拿大舉行的G7峰會返回華府。

在李維特發表評論後，原先上漲的油價漲幅縮小，美股期貨仍維持下跌走勢。周四（19日）為美國六月節（Juneteenth）假期，交易清淡，標普500指數期貨下跌0.9%。

彭博新聞指出，川普多年來一直有設定兩周期限的習慣，有時會兌現，有時會超期，甚至不了了之，使得「兩周內」成為他任內常見的「決策口頭禪」。

李維特說，川普的聲明旨在回應媒體關於「伊朗局勢」的猜測。她拒絕說明川普的具體時間表，也未透露川普如何看待與伊朗進一步談判取得成功的可能性。

她強調，川普的目標仍是阻止伊朗濃縮鈾，並防止其獲得核武。「如果有外交的機會，總統一定會把握。」

知情人士先前曾對彭博表示，美國高層官員一直在為未來幾天可能對伊朗發動襲擊做準備，其中一些知情人士提及本周末可能發動襲擊的計畫。一位知情人士說，部分聯邦機構的高層，已經開始為襲擊做準備。

由於中東局勢緊張，美國航空公司已暫停往返卡達首都的每日航班，聯合航空則暫停飛往杜拜的航線。

外交努力方面，歐洲各國政府呼籲通過外交途徑解決問題。英國首相英國首相施凱爾呼籲川普不要關閉伊朗核計畫談判重啟的大門。阿拉伯聯合大公國外交顧問呼籲停止敵對行為並重回對話。

美國國務卿盧比歐周四在華府與英國外交大臣拉米會面；拉米以及法國與德國的外交部長計畫周五在日內瓦會晤伊朗外長阿拉奇。

阿拉克奇周三時已表示，伊朗仍然「致力於外交」，從未尋求也永不會尋求核武。最高領袖哈米尼同日則是強調，他不會屈服。