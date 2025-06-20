以色列官員：烏克蘭母親入境為女求醫 命喪伊朗攻擊

以色列官員說，一名烏克蘭籍母親來到以色列為罹患白血病的女兒求醫，4天前在伊朗飛彈擊中一棟建築物時身亡，遺體今天被運出來。

法新社報導，特拉維夫（Tel Aviv）附近的貝特雁市（Bat Yam）宣布在飛彈擊中的地點發現一具遺體，罹難者是31歲的裴施卡洛娃（MariaPeshkarova）。

貝特雁市長辦公室表示，裴施卡洛娃2022年12月持醫療簽證入境以色列，為8歲女兒阿納斯塔西亞（Anastasia）尋求救命的治療。阿納斯塔西亞與祖母在貝特雁被摧毀的住宅區雙雙殞命。

以色列「新消息報網站」（Ynet）報導，裴施卡洛娃的丈夫正為烏克蘭抵抗俄羅斯作戰。

以色列當局先前公布8名空襲罹難者姓名，提到有一人下落不明。

當局表示，如今證實裴施卡洛娃身亡，自本月13日與伊朗開戰以來，以色列死亡總人數增至25人。

烏克蘭外交部15日宣布，5名烏克蘭人在伊朗對貝特雁的攻擊中喪生，包括3名未成年人。

由於以色列與伊朗衝突惡化，烏克蘭17日敦促公民盡快離開這兩個國家。