川普點頭了？ 以色列總理：不排除「斬首」伊朗最高領袖
以伊戰爭已進入第8天。以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）19日表明，不排除鎖定伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），對他執行「斬首行動」，作為以色列對伊朗的作戰行動一環。
內唐亞胡19日被以色列公共廣播公司Kan問到，對其閣員、以色列國防部長卡茲（Israel Katz）稍早的「哈米尼不能再繼續存活」聲明有何看法時明言，「我下令了，伊朗沒人應該有權（對來自以色列的攻擊）豁免」。
內唐亞胡補充說，「除此之外，我不認為還適合或有必要多說任何話語，我是『行動勝於空談』的信徒」。
美國總統川普17日指稱，哈米尼對美以而言，其實是個「容易（斬首）的目標」。但美國有線電視新聞網（CNN）上周報導，川普駁回以色列1項擊殺哈米尼的計畫。
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