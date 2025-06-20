路透：美特使與伊朗外長直接通話 試圖終結危機

中央社／ 杜拜/加拿大卡加立19日綜合外電報導

3名外交官告訴路透社，美國特使魏科夫（SteveWitkoff）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）自以色列開始攻擊伊朗後數度通電話，企圖透過外交終結危機。

這些因事涉敏感而要求匿名的外交官員透露，阿拉奇說，伊朗不會回到談判桌上，除非以色列停止自本月13日持續至今的攻擊。

他們說，魏科夫與阿拉奇的談話包括簡短討論到美國今年5月底向伊朗提案，目的是成立一個區域集團在伊朗境外進行鈾濃縮，但伊朗目前予以拒絕。

美國和伊朗官員未立即回覆路透社的置評要求。

本週的電話討論是自美國與伊朗今年4月開始談判以來最重要的直接對話。當時在阿曼和義大利的間接會談結束後，魏科夫與阿拉奇碰面，僅有簡短交流。

一名親近德黑蘭的區域外交官員說，阿拉奇告訴魏科夫，若美國施壓以色列終結戰爭，伊朗「在核議題上可展現彈性」。

一名歐洲外交官說：「阿拉奇告訴魏科夫，伊朗隨時可以恢復核子會談，但若以色列繼續轟炸，就做不到。」

美國與伊朗自4月展開5輪間接會談，討論伊朗數十年來的核爭議，但除了短暫碰面之外，阿拉奇與魏科夫先前沒有直接聯繫。

另一名區域外交官說，「（第一通）電話是華府打的，華府也提出新提議」，以打破因紅線衝突而起的僵局。

美國總統川普希望伊朗停止在境內進行鈾濃縮，但伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾表示，伊朗進行鈾濃縮的權利沒有商量餘地。

一名高階歐洲外交官說，七大工業國集團（G7）峰會上的狀況是，川普希望伊朗與他溝通，同時表明伊朗若想終結戰爭，就必須接受他的要求。

鑒於以色列的攻擊和川普的說法，外交官們認為，伊朗沒有能力與美國舉行公開會談，但與歐洲國家的代表會面，作為嘗試推動外交的一個環節，對伊朗來說更加實際。

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