美軍傳周末攻擊伊朗
以伊衝突仍無降溫跡象，以色列擊中伊朗一處關鍵核子設施，伊朗的飛彈則擊中以色列醫院，美國據傳準備在周末加入攻擊，儘管伊朗最高領袖哈米尼也拒絕與華府協商，但伊朗外交官員透露，該國不排除接受美方近期協商的提案，英法德外長計劃20日在日內瓦和伊朗外長阿拉奇會面。
以色列和伊朗19日繼續以飛彈相互攻擊，以色列表示已擊中洪達卜（Khondab）核子反應爐，包括一座局部建成重水研究反應爐，而來自伊朗的多枚飛彈擊中以色列人口稠密區，包括南部一座醫院，為以伊爆發新一輪衝突來首度有醫院被擊中，以國揚言讓伊朗付出代價，將提高攻擊密度，暗示攻擊目標將不限核子計畫設施。
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