美攻伊朗在即？美媒指川普批准進攻計畫 伊朗喊打持久戰

華爾街日報等美國媒體報導，美國總統川普已批准軍事打擊伊朗計畫，但仍在觀察伊朗是否會依照要求放棄核計畫，因此尚未下令執行。

攻核設施？ 川普未正面回應

川普十八日被記者問到是否會攻擊伊朗核設施，他表示「我可能會，可能不會」。他重申要伊朗無條件投降，還說「下周將非常重要，也許不到一周」。

以色列十三日空襲伊朗前，伊朗已與美國進行數周談判。川普透露伊朗主動進行接觸，提出要赴白宮談判；但伊朗駐聯合國代表團隨即在社群平台否認。

伊朗最高領袖哈米尼十八日發表聲明說，伊朗不會投降，美國軍事入侵會造成難以彌補的後果。川普對此回應說，「我們絕不能讓伊朗獲得核武器。現在我比以往任何時候都更堅信這一點」。

金融時報解讀，這是迄今最明顯暗示美國可能參與戰事的評論。彭博引述消息人士報導，最快可能在周末執行。

伊朗核設施深埋山裡，軍事專家認為，美軍有可能動用重達十數噸的GBU-57巨型鑽地彈轟炸伊朗。（美聯社）

伊朗警告 報復中東美軍基地

美國擁有能摧毀伊朗地下核設施的碉堡炸彈，伊朗警告，如果美國介入，中東美軍基地可能成為報復目標。ＣＮＮ報導，美國官員仍在討論如何在不引發全面戰爭情況下攻擊伊朗，各種方案都已提出，川普尚未定奪。他十年來一直反對美國在中東捲入戰爭，現在也面臨美國是否應該介入衝突的激烈爭論。

美第三艘航空母艦 前往中東

美軍仍持續向中東增兵，福特號航艦打擊群預計下周部署至歐洲鄰近中東的地區，將是卡爾文森號與尼米茲號之後，第三艘前往中東的美軍航艦。

伊朗副外長加里巴巴迪十九日表示，美國若介入支援以色列，伊朗將讓侵略者得到教訓。紐約時報報導，伊朗副外長塔赫特｜拉凡奇說，伊朗已準備打一場持久戰，就像當時伊拉克總統海珊奮戰八年。伊朗外交部長阿拉奇在社群媒體發文說，伊朗仍然「致力於外交」，他廿日將在日內瓦與德國、法國和英國外長舉行核談判。

以色列與伊朗十九日持續交戰，以色列拂曉空襲伊朗阿拉克濃縮廠重水反應爐，以色列南部最大醫院十九日則遭伊朗飛彈擊中，約四十人輕傷，以色列國防部長卡茲說，伊朗最高領袖哈米尼下令攻擊醫院，是「現代希特勒」，這種人「不能再繼續存在」。

美國國務院已開始撤離駐以色列大使館非必要人員和家眷，中國大陸也啟動自以色列撤僑行動，澳洲和紐西蘭已從以色列和伊朗撤離部分外交官和僑民。