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習近平、普亭通話 緊盯以色列與伊朗局勢

聯合報／ 特派記者廖士鋒、編譯盧思綸／綜合報導

以色列伊朗局勢緊張，大陸國家主席習近平十九日下午與俄羅斯總統普亭通話。習近平強調「中東不穩，天下難安」。習近平拋出四點建議，強調大陸願繼續同各方加強溝通協調，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平發揮建設性作用。

央視新聞報導，通話中，普亭通報了俄方對當前中東局勢的看法，表示以色列襲擊伊朗核設施非常危險，衝突升級不符合任何一方利益，伊核問題應通過對話協商解決。衝突雙方應保障第三國公民安全。目前局勢還在快速發展，俄方願同大陸保持密切溝通，共同為局勢降溫作出積極努力，維護地區和平穩定。

習近平闡述了大陸的原則立場並表示，當前中東局勢很危急，再次印證世界進入新的動盪變革期。如果衝突進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害。

習近平強調，大陸願繼續同各方加強溝通協調，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平發揮建設性作用。

而美國總統川普十八日回絕普亭調停以伊衝突的提議，而且告訴普亭應該「先解決你自己的戰爭」。與此同時，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫日透露，莫斯科告訴美國不要對伊朗動手，因為此舉將從根本上破壞中東穩定，而以色列襲擊可能引發核災。

伊朗 以色列

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