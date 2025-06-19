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伊朗核彈級濃縮鈾 國際原子能總署認了下落不明

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
以色列與伊朗自十三日起互轟，伊朗核設施成為以色列重點打擊目標。圖為六月拍攝的伊朗南部伊斯法罕濃縮鈾廠衛星圖像。路透
以色列與伊朗自十三日起互轟，伊朗核設施成為以色列重點打擊目標。圖為六月拍攝的伊朗南部伊斯法罕濃縮鈾廠衛星圖像。路透

彭博資訊報導，聯合國核監督機構表示，由於以色列持續攻擊伊朗，檢查員無法核實伊朗接近核彈級濃縮鈾的位置，目前相關庫存下落不明；但根據衛星圖像尚未有跡象顯示材料被轉移。這凸顯全球面臨核材料失去監控的風險，也加速其被升級至武器等級的可能性。

報導指出，伊朗擁有四○九公斤濃縮鈾，足以製造約十枚核彈頭，理論上應被妥善封存在伊斯法罕一處地下設施。

然而，國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西十八日表示，由於伊朗警告若遭到以色列攻擊，將會轉移濃縮鈾存放位置，目前相關庫存去向不明朗。

葛羅西受訪被問及這批濃縮鈾的下落時表示「並不確定」，他說：「戰爭期間，所有核設施都關閉，無法檢查，無法執行常規作業。」

同時，伊朗至今尚未通報ＩＡＥＡ將採取何種「特殊措施」保護庫存材料。

根據美國科學與技術資訊辦公室，伊朗這批高濃縮鈾大約可裝進十六個高度約九十一點四公分的圓柱體。即使以色列摧毀伊方濃縮廠，該批材料的具體位置仍須確認，因為可能被轉移到袐密設施。

以軍上周突襲伊朗前，ＩＡＥＡ檢查員每天都會造訪伊朗核設施不只一次。

伊朗 以色列

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