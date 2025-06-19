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互轟第7天 以炸伊朗重水反應爐 伊空襲以醫院

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美聯社引述伊朗國營電視台報導，以色列軍方十九日拂曉空襲伊朗位於阿拉克（Arak）濃縮廠的重水反應爐。另一方面，以色列南部最大醫院十九日遭伊朗飛彈擊中，約四十人輕傷，伊朗稱攻擊目標是該醫院附近的軍事基地，以色列國防部長卡茲則說，伊朗領袖哈米尼下令攻擊醫院，這種人「不能再存在」。

伊朗國營電視台宣稱，遭以色列攻擊的阿拉克重水反應爐已完成疏散，反應爐周邊民用區域未受到任何損害，且現場「完全沒有輻射危險」。

以軍證實擊中阿拉克的一座「閒置核子反應爐」，且再次攻擊伊朗納坦茲核設施。

以軍聲明說：「擊中伊朗阿拉克地區的核子反應爐，包括反應爐核心密封結構，這是鈽生產過程中的關鍵組件。」聲明提到，空襲當地是為了「防止反應爐重啟、用於發展核武」。

阿拉克重水反應爐位於德黑蘭西南方二百五十公里處。重水可用來冷卻核子反應爐，但其副產品會產生鈽，可用來製造核武。若伊朗發展核武，這將提供濃縮鈾之外的另一條路徑。

國際原子能總署說，這座興建中的反應爐被擊中，由於尚未啟用，並未含有輻射物質，沒有輻射外洩之虞。

以色列則指控伊朗以飛彈攻擊以國南部貝爾謝巴的索羅卡醫療中心，這座以南最大醫院多處地點「嚴重損壞」，約四十人受到輕傷。該院擁有超過一千張病床，為約一百萬名以色列南部居民提供服務。

索羅卡醫療中心主任柯德什表示，幸好攻擊發生前，部分病人已從較老舊的外科大樓撤離。

伊朗媒體稱，空襲主要目標是索羅卡醫院旁邊由以軍使用的內蓋夫高科技園區，不是醫院本身。ＣＮＮ說，這處知名科技園區距離索羅卡醫院約一公里，園區官網宣稱當地是以色列最先進的研發中心，並和以軍精銳科技部隊合作。

法新社報導，兩國史上最激烈的衝突延燒到第七天，引發外界擔憂可能演變為席捲中東的持久戰。

伊朗 以色列

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